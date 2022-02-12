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Biden'dan Putin'le yaptığı kritik görüşme hakkında açıklama

ABD Başkanı Joe Biden, bugün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le yaptığı 1 saatlik kritik Ukrayna görüşmesinin ardından açıklamada bulundu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 12 Şubat 2022 21:47
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Biden'dan Putin'le yaptığı kritik görüşme hakkında açıklama

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada Biden'ın, Ukrayna sınırındaki askeri yığınağını artıran Rusya'nın bu ülkenin topraklarını daha fazla işgal etmesi halinde "ABD'nin müttefik ve ortaklarıyla birlikte kararlı bir şekilde yanıt vereceği" sözlerine yer verildi.

Biden'ın, Ukrayna'ya yapacağı ikinci bir müdahalenin Rusya'ya "hızlı ve ciddi maliyetler" getireceği konusunda da uyarıda bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinin geniş çaplı insani acılara yol açacağı ve Rusya'nın itibarını azaltacağı yinelendi.

Biden'ın konunun çözüme kavuşması için diplomatik girişimleri önceledikleri, bununla birlikte diğer senaryolara da müttefikleriyle birlikte hazır oldukları konusunda net bir tavır sergilediği kaydedildi.

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