'KDV düzenlemesi yayınlanır yayınlanmaz indirimleri fiyatlara yansıtacağız'

İş dünyası, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin açıkladığı Türkiye Ekonomi Modeli Yeni Adımlar ve Enflasyon Tedbirlerini memnuniyetle karşıladı.

Bakan Nebati'nin açıkladığı Türkiye Ekonomi Modeli Yeni Adımlar ve Enflasyon Tedbirlerine ilişkin değerlendirmede bulunan Türkiye Perakendeciler Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Düzgün, KDV indirimi ile en başta vatandaşın yükünün hafifleyeceğini belirtti.

KDV sisteminin sadeleştirilmesi programı ile vatandaşın tüm temel gıda ürünlerini yüzde 7 daha ucuza alacağını aktaran Düzgün, şöyle devam etti:

"Vatandaşımızın artık sepet nasıl dolacak endişeleri bir nebze azalacak. Enflasyonla topyekun mücadele karşısında gerçekleştirilen bu fedakarlığın, Türkiye Perakendeciler Federasyonu olarak hazine gelirlerini artıracağını düşünüyoruz. Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Hazine ve Maliye Bakanımız Nureddin Nebati'ye ve hükümetimize vatandaşımızın omuzlarındaki yükü azalttıkları için teşekkür ederiz. Temel gıda ürünlerinde KDV'yi yüzde 1'e indiren Cumhurbaşkanlığı düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlanır yayımlanmaz indirimleri kısa sürede raflara yansıtacağız. Yerel zincirler olarak vatandaşımızın yanındayız."

- "Ekonomimizi yeni bir döneme taşıyacak"

Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği (TÜMSİAD) Genel Başkanı Yaşar Doğan da "Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Dr. Nureddin Nebati tarafından açıklanan Türkiye Ekonomi Modelini memnuniyetle karşılıyor ve ülkemiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum. 20 Aralık'tan itibaren Sayın Cumhurbaşkanımız tedbirler paketini sunmuştu. Bunun devamı niteliğindeki Türkiye Ekonomi Modelinin getirdiği proaktif yaklaşım, yeni finansal enstrümanlar ve destek paketleri ile piyasalara pozitif yansıyacağını ve Sayın Bakanımızın da ifade ettiği üzere dengeli ve sürdürülebilir büyüme hedefi için önemli bir adım olacağını değerlendiriyoruz." açıklamasında bulundu.

TÜMSİAD olarak üretim, ihracat ve yurt içi tasarrufların ekonomiye kazandırılması konularının modelin merkezine oturtulmuş olmasını önemsediklerini dile getiren Doğan, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Bununla birlikte teşvik ve desteklerin stratejik sektörlere ve yatırımlara yönlendirilmesi ve yine kullanılan desteklerin takibinin yapılacağı sistemin hayata geçirilmesini de ayrıca kıymetli buluyoruz. Yurt içi tasarrufların ekonomiye kazandırılması, destek paketleri ve 60 milyar liralık kefalet hacmi hayata geçirilecek yeni desteklerin ilk adımı. Eximbank ve Kalkınma Bankası'nın bütün imkanlarını seferber edecek olması ve yeni paketlerinin uygulamaya konulacak olması ekonomimizi yeni bir döneme taşıyacaktır. Bütün bu önemli adımların yanı sıra model kapsamında, Sayın Cumhurbaşkanımızın gıda maddelerindeki KDV oranının yüzde 8'den yüzde 1'e indirildiği müjdesi halkımızın cebine doğrudan etki edecek ve piyasadaki harekete katkı sağlayacak bir sürpriz oldu."

- "Yatırıma ve üretime teşvik eden bir ekonomi paketi"

ARMATÜR Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Turhan da açıklanan paketin, üretim, istihdam ve ihracatla büyümeyi odak noktasına alan Türkiye'nin sanayisi için önemli olduğunu belirterek "İhracatçı sektörlerimizin bel kemiği olan KOBİ'lerimizin finansmana kolay erişimi açısından önemli fırsatlar içeriyor. Üretmek isteyen, daha da önemlisi ürettiğini dış pazarlara satarak ülkeye döviz girdisi sağlamak isteyen ihracatçı sektörlerimiz için KDV reformu da büyük önem taşıyor. Bunu da başarabilirsek küresel ekonominin daraldığı bu dönemi en az hasarla atlatacağımızı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Hırdavat Sanayici ve İş Adamları Derneği (HISİAD) Başkanı Çetin Tecdelioğlu da yeni ekonomi paketinin son derece yerinde olduğuna dikkati çekerek "Özellikle 24 ay geri ödemesiz kredi paketi finansmana erişimde zorlanan KOBİ'lerimiz için can suyu olacaktır. Demir ve demir dışı metaller sektörünün gerçek kahramanları olan üretici firmalarımızın ihracat yolunu ne kadar açarsak ülkemiz o kadar kazanmış olur." görüşünü aktardı.

Diş Malzemeleri Sanayici ve İş Adamları Derneği (DİŞSİAD) Başkanı Erkan Uçar ise 60 milyar TL'lik üç yeni destek paketinin özellikle ihracatçı sektörler açısından büyük öneme sahip olduğuna işaret ederek "24 ay geri ödemesiz 96 ay vadeli kredi paketi finansman açısından firmalarımıza nefes aldıracak. Yatırıma ve üretime teşvik eden bir ekonomi paketi. Tüketerek değil, üreterek büyümek isteyen ülkemiz için hayırlı olsun." değerlendirmesinde bulundu.

Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği (EVSİD) Başkanı Talha Özger de yeni ekonomi destek paketinin, ihracatçı sektörleri, özellikle de KOBİ'leri çok yakından ilgilendirdiğini vurgulayarak şunları kaydetti:

"Ülkemiz sanayisinin üretim potansiyeli görünenden çok daha fazla. Potansiyelimizin aşağıda kalmasının en büyük nedeni finansmana ulaşımdaki zorluklar. 60 milyar TL'lik üç yeni destek paketi bu noktada üretici KOBİ'lerimize nefes aldıracak. İhracatla büyümek isteyen ülkemiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum."