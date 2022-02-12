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Bakan Soylu: Ekonomik vesayeti hep beraber kaldıracağız

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bu ekonomik vesayeti yırtacağız, bu ekonomik vesayeti yeneceğiz, bu ekonomik vesayetin sahiplerine, onların sisteminin dünyada işlemediğini Türkiye'den göstereceğiz" dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 12 Şubat 2022 21:07
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Bakan Soylu: Ekonomik vesayeti hep beraber kaldıracağız

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Suriye'den Irak'a kadar etrafımızdaki bütün coğrafyayı huzur coğrafyası haline getirmek bu milletin sorumluluğudur ve bunu Allah'ın izniyle yerine getirecek" dedi.

Soylu, AK Parti Gaziantep İl Başkanlığı ziyaretinde yaptığı konuşmada, AK Parti'nin kurulduğu günden itibaren Türkiye'nin siyasi hayatının devrim, değişim, dönüşüm nişanesi olduğunu, bunu da bu kadroların sağladığını anlattı.

Türkiye'nin etrafındaki coğrafyanın ateş çemberi olduğunu, Avrupa'nın istikametini kaybettiğini, Balkanların yeniden karıştırılmaya çalışıldığını, Karadeniz'de olanların olabileceklerin hep beraber görüldüğünü belirten Soylu, dünyanın şu anda 4 büyük sorunla karşı karşıya olduğunu dile getirdi.

Dünyanın salgınla karşı karşıya kaldığını, ikinci sorunun göç olduğunu, Gaziantep'in de bu sorunu yaşayan vilayetlerden biri olduğunu dile getiren Soylu, dünyanın bu soruna karşı çözüm önermediğini sadece "sınırlarınızı sağlam tutun" dediğini, bunu insani mesele olarak görmediğini, meseleyi Türkiye-Yunanistan, Türkiye ile İran, Türkiye ile Suriye sınırı arasında bir sınır meselesi olarak gördüklerini kaydetti.

Herkesin bir anneden doğduğunu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun artık erkeklerle kadının evliliğini değil erkeklerle erkeklerin evlenmesi kadınların kadınların evlenmesini 2023'ün en önemli projesi olarak ortaya koyduğunu, bugün de bir belediye meclis üyesinin bu konuda konuştuğunu anlatan Soylu, "'Erkeklerle erkekler evlenebilir, kadınlarla kadınlar evlenebilir' dedi. Tövbe yarabbi, estağfirullah. Bunların hepsi Avrupa'nın ve batının doğu üzerine oynadığı, Anadolu coğrafyası üzerinde oynadığı beceriksizliklerini, kötülüklerini, yıkmak istedikleri bir sürecin adıdır." dedi.

Her şeyin hesap edildiğini ancak 20 yıldır bir iktidarın Türkiye'de altyapıyı güçlendirerek, zihni dönüşümü sağlayarak, etrafındaki coğrafyasına umut olarak Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde onlara karşı direnebileceklerini hesap edemediklerini, Türkiye'yi halen eski Türkiye zannettiklerini dile getiren Soylu, "'Bizim bilindik oyunlarımız var, bu oyunlara en nihayetinde teslim olmak zorunda' dediler. 'İçerde, sermayede, medyada, siyasette adamlarımız var bürokraside adamlarımız var. İstediğimiz zaman Türkiye'yi karıştırabiliriz' dediler ama bir şeyi farketmediler. Bu milletin ferasetini ve bu milletin asaletini farketmediler. Türkiye'nin en tecrübeli partisidir AK Parti. Bu millet 20 yıldır kendi oylarıyla beraber AK Parti'yi iktidara getiriyor." diye konuştu.

Dünyanın 3. probleminin enerji olduğunu, bütün dünyanın en temel problemlerinden biri olarak bunun ortada durduğunu, Türkiye'nin AK Parti iktidarında elde ettiği enerjinin üçte birini yenilebilir enerjiyle ürettiğini, 2023'te bu oranın üçte ikiye ulaşacağını ifade eden Soylu, bağımlılığı azaltan bir Türkiye'ye itiraz edildiğini söyledi.

Dördüncü sorunun ise ekonomi olduğuna vurgu yapan Soylu, şöyle konuştu:

"Nasıl olsa Türkiye'yi istediğimiz yere getiririz. Onların kazandıklarını faizlerle geri alabiliriz. Onlara diz çöktürürüz. Sonra onları biraz zayıflatırız. Sonra siyasette zayıflattığımız için onlar karşı gelirler, değiştirirler. Ne kadar değiştirirlerse o kadar işimize gelir. İstediğimizi istediğimiz şekilde yapabiliriz' anlayışında. Türkiye'de birçok vesayeti yendiniz. Cumhurbaşkanımız liderliğinde bu milletle beraber yendiniz. Bugün Cumhur ittifakıyla birlikte çok güçlü adımlar atılıyor. Değerlerimize yönelik vesayet vardı. 'Şunu düşünürsünüz, şunu giyersiniz, şunu yaşarsınız' vesayet vardı hepsi gitti, hepsini yendiniz. Bu ülkede parlamenter sistem bir vasi sistem olarak artık bu ülkenin üzerine tahakküm ettirilmeye başlanmıştı. 'Patron biziz, istediğimiz zaman yargıyla sizi diz çöktürürüz, üniversiteler bizim elimizde' diyorlardı. Belki o günler unutuldu. 'Şunlar devlet memuru olabilir, bunlar olamaz' denildi. Belki bugünler unutuldu. 'Bir şey yaparsanız darbeyle beraber gelir haddinizi bildiririz' denildi. Bu vesayeti de AK Parti milletle birlikte 15 Temmuz'da kaldırdı. Manşetlerle istedikleri hükümeti değiştiren, hükümetlerin liderlerine ailelerine beğenmedikleri insanlara her türlü çirkin iftirayı atan, itibarsızlaştırmaya çalışan bir medya vesayeti vardı. Nerede şimdi, yerinde yeller esiyor."

- "Ekonomik vesayeti hep beraber kaldıracağız"

Şu anda tek bir vesayetin kaldığını onun da ekonomi olduğuna vurgu yapan Soylu, şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üzerinde titrediği, artık milliliğin ve yerliliğin en üst sınırı olabilecek ekonomik vesayeti hep beraber kaldıracağız. Bu ekonomik vesayeti yırtacağız, bu ekonomik vesayeti yeneceğiz, bu ekonomik vesayetin sahiplerine, onların sisteminin dünyada işlemediğini Türkiye'den göstereceğiz. Dünyadaki başka ülkelere de model olacak. Bugüne kadar yaptıklarımızı yaptık. Yapacaklarımız da bunun teminatıdır. Teslim olmuşlar ne söylüyorlarsa ona inanacağız. Hangi programı koyacaklarla bunu sağlayacağız. 'IMF'siz yürüyemezsiniz' yürüdük noldu. 'İnsansız hava aracı yapamazsınız' yaptık noldu. 'Atak helikopteri yapamazsınız' yaptık ne oldu? 'Marmaray'ı yapamazsınız' yaptık ne oldu? 'Şehir hastanelerini yaparsanız batarsınız' dediler. Onlar hastanelerde insanları öldürdüler biz şehir hastanelerinde ortaya koyduğumuz iradeyle milletimize sahip çıktık. Bugünün kısa siyasi düşünceleri ve karları üzerinden hareket edenler, siyasi ve millet hayatında mağlup olmaya mutlak olarak adaydırlar. AK Parti 20 yıllık bir siyasi partidir ama bin yıllık devlet geleneğinin, binlerce yıllık millet geleneğinin ve devlet anlayışının bugünkü tercümesidir."

Soylu Cumhuriyetin 100. yılı olan 2023'de AK Parti'nin büyük hedefler koyduğunu, 2023'te karnelerini en yüksek notla gelecek nesillere emanet etmeyi planladıklarını belirtti.

Sorumluluklarının, yükümlülüklerinin olduğunu, zorlukların sabırla aşılması gerektiğini ifade eden Soylu, Türkiye'nin son 2 yılda 2,5 milyonun üzerinde istihdam sağladığını, ihracatın 225 milyar doların üzerine çıktığını, cari açığın tarihin en düşük seviyelerinde olduğunu, Türkiye'nin büyüme rekorları kırdığını, birilerinin de bundan rahatsız olduğunu söyledi.

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Bütün bunların kendilerini sapkın noktaya itmediğini vurgulayan Soylu, "Adam diyor ki 'Cinsel yönelimin sahibi ben olacağım. Allah'ınızı severseniz buna biri bir şey söylesin. LGBT nedir? Kadınla kadının, erkekle erkeğin evlenmesi. Neyi ifade edeceksiniz. Onu zaten Kemal Kılıçdaroğlu da söylüyor. Adamın Kadıköy belediye meclis üyesi de söylüyor. Bizimkisi gericilik oldu, onlarınki ilericilik oldu." dedi.

- Milletin başpehlivanı belli Recep Tayyip Erdoğan"

Soylu, "Onların tek derdi var, acaba kim cumhurbaşkanı adayı olsun. Bir de birbirleriyle alttan üstten girmişler birbirlerine, devam etsinler. Ya kimi getirirseniz getirin, milletin başpehlivanı belli Recep Tayyip Erdoğan." diye konuştu.

Bu milletin geleceğinin AK Parti'den çok güçlü adımlar beklediğini, Türkiye'yi hep birlikte önemli noktalara getirdiklerini anlatan Soylu, terörle ilgili meselede yol aldıklarını dile getirerek, "Sadece ülkemizin huzurunu sağlamak değil bir sorumluluğumuz daha var. Suriye'den Irak'a kadar etrafımızdaki bütün coğrafyayı huzur coğrafyası haline getirmek bu milletin sorumluluğudur ve bunu Allah'ın izniyle yerine getirecek. Biz bu coğrafyanın modeliyiz. Üretimimizle, değerlerimize sahip çıkmakla, mazluma, mağdura sahip çıkmakla modeliz." ifadelerini kullandı.

Soylu, teşkilat mensuplarına da seslenerek 2023'te Gaziantep'te tarihin en yüksek oyunu almaları gerektiğine işaret etti.

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