Serdar Gürler Ahmet Çalık'ı unutmadı! Boğazı düğümlendi

11 Ocak'ta geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Konyaspor'un eski futbolcusu Ahmet Çalık, eski takım arkadaşı Serdar Gürler tarafından unutulmadı. Gaziantep FK maçında attığı golden sonra kameralara koşan Serdar Gürler, "Ahmet için" ifadelerini kullandı.

Maçtan sonra yayıncı kuruluş mikrofonlarına açıklamalarda bulunan Serdar Gürler'e, golden sonraki sevinci hatırlatıldı. BeIN Sports muhabirinin "Serdar golden sonra tribüne koştun bizim kameraların önünde bir sevincin oldu. Neler oldu anlatabilir misin? Ahmet için dedin ama senden de dinleyelim" sözlerine yanıt veren Serdar Gürler, "Şimdi ağlarım ben burada" dedi.

Muhabirin ısrarlı sorusu karşısında boğazı düğümlenen ve konuşmakta zorlanan Serdar Gürler, "Ona armağan ettim diyelim" ifadelerini kullandıktan sonra röportaj yerinden hızlıca ayrıldı. Medipol Başakşehir'in resmi Twitter hesabı o anları sosyal medyada paylaştı.