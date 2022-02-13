Tüm ülkelerin ortak derdi! Dünyayı elektrik çarptı

Gıdada KDV indiriminin detayları belli oldu! İşte o ürünler
Gıdada KDV indiriminin detayları belli oldu! İşte o ürünler
Meclis, 12 günlük aranın ardından mesaisine başlıyor
Meclis, 12 günlük aranın ardından mesaisine başlıyor
Türkiye'nin en kalabalık ikinci mahallesi! 3 il ve 758 ilçeden büyük
Türkiye'nin en kalabalık ikinci mahallesi! 3 il ve 758 ilçeden büyük
Yargıtay karar verdi: Fahri trafik müfettişi başka ilde ceza kesemez
Yargıtay karar verdi: Fahri trafik müfettişi başka ilde ceza kesemez
KDK, fazla alınan doğal gaz fatura bedelinin iadesini sağladı
KDK, fazla alınan doğal gaz fatura bedelinin iadesini sağladı
İki ilin pastırma ve sucuk kavgası büyüyor
İki ilin pastırma ve sucuk kavgası büyüyor
Mahkeme iptal etti, 365 hakim, savcı ve bürokrat açıkta kalacak
Mahkeme iptal etti, 365 hakim, savcı ve bürokrat açıkta kalacak
KDV'nin yüzde 1'e inmesi rafa ne kadar yansıyacak?
KDV'nin yüzde 1'e inmesi rafa ne kadar yansıyacak?
YÖK Başkanı anlattı: İşte 10 soruda barajsız sistem
YÖK Başkanı anlattı: İşte 10 soruda barajsız sistem
Hastane magandaları mutlaka hapse girecek
Hastane magandaları mutlaka hapse girecek
Sözleşmeli personeller ile kariyer uzmanlarının sorunları çözülmelidir
Sözleşmeli personeller ile kariyer uzmanlarının sorunları çözülmelidir
KDV indirimi Resmi Gazete'de yayımlandı
KDV indirimi Resmi Gazete'de yayımlandı
'KDV düzenlemesi yayınlanır yayınlanmaz indirimleri fiyatlara yansıtacağız'
'KDV düzenlemesi yayınlanır yayınlanmaz indirimleri fiyatlara yansıtacağız'
Ambulans uçak Almanya'daki İzmirli öğretmen için havalandı
Ambulans uçak Almanya'daki İzmirli öğretmen için havalandı
Görevden dönen İnfaz ve Koruma Memuru faciayı önledi
Görevden dönen İnfaz ve Koruma Memuru faciayı önledi
İstanbul Halk Ekmek'ten paketli ürünlere yüzde 116'ya varan zam
İstanbul Halk Ekmek'ten paketli ürünlere yüzde 116'ya varan zam
Polisin cinnet anı kamerada...1 ölü 2 yaralı
Polisin cinnet anı kamerada...1 ölü 2 yaralı
86 bin 193 yeni vaka... Bakan Koca ağır hasta sayısını paylaştı
86 bin 193 yeni vaka... Bakan Koca ağır hasta sayısını paylaştı
ÖZDER'den YKS'de baraj puanının kaldırılması açıklaması
ÖZDER'den YKS'de baraj puanının kaldırılması açıklaması
24 soruda her işçinin bilmesi gereken kritik bilgiler
24 soruda her işçinin bilmesi gereken kritik bilgiler
Enflasyonla mücadelede yeni dönem: Tim ve mobil uygulama
Enflasyonla mücadelede yeni dönem: Tim ve mobil uygulama
Yeni ekonomik pakete iş dünyası ne dedi?
Yeni ekonomik pakete iş dünyası ne dedi?
Yastık altı altın sistemi nasıl olacak? İşte detayları
Yastık altı altın sistemi nasıl olacak? İşte detayları
Koronavirüs tedavisinde kullanılan 'Molnupiravir'in kullanımında değişiklik
Koronavirüs tedavisinde kullanılan 'Molnupiravir'in kullanımında değişiklik
Bakanlıktan 7 maddelik '14 Şubat' uyarısı
Bakanlıktan 7 maddelik '14 Şubat' uyarısı
Temel gıda ürünlerinde KDV yüzde 1'e indirildi
Temel gıda ürünlerinde KDV yüzde 1'e indirildi
Detaylar belli oldu... Bakan Nebati destek paketini açıkladı
Detaylar belli oldu... Bakan Nebati destek paketini açıkladı
3600 ek gösterge ile 4 unvanın emekli maaşı ne kadar olacak?
3600 ek gösterge ile 4 unvanın emekli maaşı ne kadar olacak?
Isparta'da hayat normale döndü
Isparta'da hayat normale döndü
Bakan Bilgin'den yeni '3600 ek gösterge' açıklaması
Bakan Bilgin'den yeni '3600 ek gösterge' açıklaması
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Tüm ülkelerin ortak derdi! Dünyayı elektrik çarptı

Petrol ve doğalgaz fiyatlarındaki artışa bağlı olarak bütün dünyada elektrik fiyatları artıyor. Elektrik fiyatlarındaki artış Portekiz'de yüzde 23, Japonya'da yüzde 14, Almanya'da yüzde 9, Avustralya'da yüzde 7, Belçika'da yüzde 6 ve İngiltere'de yüzde 4'ü bulurken birim başına ödenen fatura miktarı hane halkını zorluyor

Kaynak : Türkiye
Eklenme : 13 Şubat 2022 08:00
Yazdır
Tüm ülkelerin ortak derdi! Dünyayı elektrik çarptı

Türkiye'deki elektrik fiyatlarına gelen zamlar son dönemin tartışmalı konusu. Ancak sadece Türkiye'de değil dünya genelinde elektrik fiyatlarında petrol ve doğalgaz fiyatlarına bağlı olarak ciddi artışlar yaşanıyor.

Güncel enerji fiyatlarının yer aldığı ElectricRate platformu verilerine göre geçen yıl haziranda 13,7 dolar sent olarak ölçülen konutlarda bir kilovatsaat elektriğin fiyatı mevcut durumda 14,2 dolar sente yükseldi. İş yeri kullanıcıları için kilovatsaat başına 12,7 dolar sent oldu. Elektrik fiyatlarındaki artış; Portekiz'de yüzde 23, Japonya'da yüzde 14, Almanya'da yüzde 9, Avustralya'da yüzde 7, Belçika'da yüzde 6 ve İngiltere'de yüzde 4 oldu. Elektrik Mühendisleri Odası verilerine göre Türkiye'de hanelerin aylık elektrik tüketim miktarı 230 kilovatsaat. Yapılan zamlarla birlikte Türkiye'de elektriğin fiyatı 210 kilovatsaate kadar 9,9 sent, 210 üzerindeki miktar ise 15 sent olarak hesaplanıyor.

EN RAHATI İZLANDA

Elektriğin dünyanın farklı yerlerinde ne kadara mal olduğu konusunda büyük farklılıklar var. İzlanda, elektriğini yüzde 100 yenilenebilir enerji kaynaklarından üretirken, Çin'in elektriği neredeyse tamamen fosil yakıtlardan geliyor. Mısırlılar kilovatsaat elektrik başına sadece 2 sent harcarken, Danimarkalı haneler 34 sent ile neredeyse 17 kat daha fazla harcıyor.

EN PAHALISI ALMANYA

Almanya ve Bermuda, çok farklı sebeplerle en pahalı elektriğe sahip ülkeler arasında popüler ülkeler unvanını elinde tutuyor. Almanya'da, siyasi olarak belirlenmiş karmaşık vergiler, harçlar ve ek ücretler, fiyatın neredeyse yarısını oluşturuyor ve sonuç olarak Alman elektrik fiyatları son 20 yılda iki katından fazla arttı. Bermuda ise yüksek ithalat vergileri sebebiyle sadece 21 milkarelik küçük bir ada olarak, elektrik üretmeye yönelik herhangi bir girişimi olmadığından çok pahalı tüketiyor.

Ülkelerin bir birim elektrik için ödediği fiyatlara bakıldığında; 39 sent ile Almanya ilk sırada yer alıyor. 37 sentle Bermuda Adaları ikinci sırada yer alırken, 34 sentle Danimarka, 32 sentle Portekiz ve Belçika sıralamada en üstte yer alıyor. Elektrik fiyatları İrlanda ve Japonya'da 29 sent, Güney Kıbrıs'ta 28 sent, İngiltere ve İtalya'da 27 sent, Avustralya ve Lüksemburg'da 26 sent. ABD'de her eyalette farklılık göstermekle birlikte elektrik fiyatları kilovatsaat başına ortalama 14,11 sent seviyesinde seyrediyor.

EN UCUZU PETROL ÜLKELERİ

En ucuz elektrik tüketen ülkeler olarak, özellikle de Venezuela, İran, Irak, Kuveyt ve Katar ile birkaç tanınmış petrol üreticisi ön plana çıkıyor. Büyük ham petrol rezervleri ve enerji ihracatçılarının durumu sayesinde bu ülkeler devasa ölçekli ekonomilerinden yararlanarak dünyadaki en ucuz elektrik fiyatlarından bazılarının keyfini çıkarmalarını sağlıyor.

GELİRİMİZİN YÜZDE 6,4'Ü ELEKTRİK FATURASINA GİDİYOR

Her ülkedeki haneler farklı ücretler alıyor, bu sebeple kilovatsaat başına 15 sent, bazıları için ucuz olabilirken diğerleri için çok pahalı olabilir. ABD'de sakinlerin gün boyunca elektrik tüketmek için günlük ücretlerinin yalnızca yaklaşık %1,24'ünü kullanmaları gerekiyor. Satın alınabilirlik, Avrupa ülkelerinde daha büyük bir zorluk. Portekiz, Slovak Cumhuriyeti, Polonya, Macaristan ve Çek Cumhuriyeti'ndeki hanelerin maaşlarının %8'ine kadar harcaması gerekiyor. Almanya'daki ortalama elektrik fiyatları dünyadaki en yüksek fiyatlar iken, ortalama elektrik faturaları, daha yüksek ortalama yıllık maaş seviyeleri sayesinde sakinlerinin maaşlarının sadece yüzde 5'ini oluşturuyor. Satın alma gücü paritesi (SAGP), verileri ortalama ücretler ve döviz kuru için ayarlayarak mal ve hizmet satın almak için benzer bir karşılaştırma sağlamak için kullanılır.

Türkiye'de ocak ayında 150 kilovatsaat olarak belirlenen alt kademe şubat itibarıyla 210 kilovatsaat olarak güncellenmişti. Ancak bu miktarın daha da artırılması hükümetin gündeminde. Türkiye'de resmi verilere göre hane halkı ortalama geliri yıllık 69 bin 600, aylık 5 bin 800 lira. Aylık ortalama 300 TL faturası olan bir aile Türkiye'de günlük gelirinin yüzde 6,4'ünü elektrik harcamaları için kullanıyor.

OSMAN SAĞIRLI | İSTANBUL

Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız
Bu ilçe ihracatta 64 ili geride bıraktı
Bu ilçe ihracatta 64 ili geride bıraktı
Gıdada KDV indiriminin detayları belli oldu! İşte o ürünler
Gıdada KDV indiriminin detayları belli oldu! İşte o ürünler
Köprü ve otoyollar ucuzlarsa boş kalmaz
Köprü ve otoyollar ucuzlarsa boş kalmaz
KDV'nin yüzde 1'e inmesi rafa ne kadar yansıyacak?
KDV'nin yüzde 1'e inmesi rafa ne kadar yansıyacak?
KDV indirimi Resmi Gazete'de yayımlandı
KDV indirimi Resmi Gazete'de yayımlandı
'KDV düzenlemesi yayınlanır yayınlanmaz indirimleri fiyatlara yansıtacağız'
'KDV düzenlemesi yayınlanır yayınlanmaz indirimleri fiyatlara yansıtacağız'

Bu Habere Tepkiniz

Öğretmenlik Meslek Kanunu için 15 Şubat mı bekleniyor?

Öğretmenlik Meslek Kanunu için 15 Şubat mı bekleniyor?

Öğretmenlik meslek kanunun imzalanması neden gecikiyor
2020 DGS sınavı ile ilgili dava süreci İDDK'nın onama kararı ile sona erdi

2020 DGS sınavı ile ilgili dava süreci İDDK'nın onama kararı ile sona erdi

Danıştay İDDK Dikey Geçiş Sınavı ile ilgili ret kararını onadı
2022 MEB EKYS sınav paketi yayında

2022 MEB EKYS sınav paketi yayında

https://sinav.memurlar.net/
Sözlü sınavda başarısız olan adayların polis memuru olarak atanmaması hukuka uygun bulundu

Sözlü sınavda başarısız olan adayların polis memuru olarak atanmaması hukuka uygun bulundu

Danıştay İdari Dava Dairleri Kurulu, Polis Akademisi Fakülte ve Yüksekokullar eğitimini tamamlayanların polis memuru rütbesine aday memur olarak atanacakların belirlenmesi amacıyla yapılan sözlü sınavı hukuka uygun buldu.
Danıştay'dan tam kapanma dönemindeki 'tebligat süreleri' ile ilgili emsal karar

Danıştay'dan tam kapanma dönemindeki 'tebligat süreleri' ile ilgili emsal karar

Temyiz tarihini kaçıran avukata Danıştay'dan kötü haber! Muafiyetiniz vardı
10 soruda 2022-YKS ile üniversiteye giriş sistemi

10 soruda 2022-YKS ile üniversiteye giriş sistemi

YKS'ye giren adaylar için bu yıldan itibaren ön lisans ve lisans programlarını tercihte, baraj puanı uygulamasının kaldırılmasıyla birlikte, yerleştirme işlemlerinde daha çok öğrenci için üniversite kapıları aralanacak- YÖK'ün yeni düzenlemesiyle üniversite sınavına başvuru yapan 2,5 milyon dolayındaki aday arasından puanı hesaplananların tümü, artık üniversite tercihi yapabilir hale gelecek
Kim bu talihli adaylar: 8 büro personeli kadrosuna bir kişi başvurabilecek

Kim bu talihli adaylar: 8 büro personeli kadrosuna bir kişi başvurabilecek

Üniversitelerde kişiye özel ilan furyası bir türlü sona ermiyor. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi de sözleşmeli personel alımlarında onlarca kişiye özel sertifika şartına yer verdi!
2022-YKS başvuru kılavuzu yayımlandı

2022-YKS başvuru kılavuzu yayımlandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2022-YKS) başvuru kılavuzunun yayımlandığını bildirdi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı görevde yükselme sınavı açıyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı görevde yükselme sınavı açıyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Bakan Derya Yanık'ın talimatıyla, personel alımlarının tamamlanmasından sonra 2022 yılının ikinci yarısında görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı açacak
Polisler, mazeret atama sonuçlarını bekliyor

Polisler, mazeret atama sonuçlarını bekliyor

Mayıs-Haziran aylarında açıklanan Genel atama dönemi dışında her sene yılda iki kez yapılan mazeret atamalarının ilk bölümü henüz açıklanmadı.
Veli, öğrencinin 'din kültürü ve ahlak bilgisi' dersinden muaf tutulmasını isteyebilir mi?

Veli, öğrencinin 'din kültürü ve ahlak bilgisi' dersinden muaf tutulmasını isteyebilir mi?

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 24. maddesinde din kültürü ve ahlak bilgisi dersinin zorunlu tutulması karşısında, davacının çocuğunun bu dersten muaf tutulması isteminin reddedilmesini hukuka uygun buldu.
İstanbul Üsküdar Belediyesi 50 zabıta memuru alacak

İstanbul Üsküdar Belediyesi 50 zabıta memuru alacak

İstanbul Üsküdar Belediyesi 50 zabıta memuru alacak. Son başvuru tarihi 1 Nisan 2022.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen açıkladı: Zamlar AK Parti'nin oylarını yüzde 34'e düşürdü

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen açıkladı: Zamlar AK Parti'nin oylarını yüzde 34'e düşürdü

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, A Haber’de konuk olduğu programda partisine ilişkin kendi yaptırdıkları anket çalışmalarının sonuçlarını açıkladı. Fahiş elektrik faturaları ve zamlar sonrası AK Parti’nin oylarının düştüğünü belirten Mustafa Şen, Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın faturalarla ilgili açıklayacağı kararlar sonrası oylarının tekrar yükseleceğini söyledi.
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 422 sözleşmeli personel alacak

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 422 sözleşmeli personel alacak

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 422 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 21 şubat 2022
Türkiye'nin en zeki şehirleri

Türkiye'nin en zeki şehirleri

Bir internet sitesinin paylaştığı, şehirlerin IQ ortalamalarını gösteren listede en zeki şehir belli oldu.