Belediyeden imar vurgunu! Köylüler hayatının şokunu yaşadı

Bilecik Belediyesinde polisin rüşvet operasyonuyla başlayan skandalların ardı arkası kesilmezken SABAH, Belediye Başkanı Semih Şahin ve rüşvetten tutuklanan danışmanı Selçuk Erdağı'nın, kendi yakınları üzerinden yaptığı imar ve rant vurgununu gözler önüne sermişti.

Kentin en değerli bölgelerinden biri olan Pelitözü bölgesi ve göl çevresini imara açmaya hazırlanan ikili, imar ile ilgili tüm evrak ve işlemleri hazırladıktan sonra kolları sıvadı.

Pelitözü'nün imara açılacağını sır gibi saklayan Başkan ve danışmanı yakınları aracılığıyla bölgede arazisi olan köylülerle pazarlık masasına oturdu.

35 BİN LİRADAN ALMIŞLAR

CHP'li Şahin babası, amcası ve iki yakın akrabasının üzerine, Selçuk Erdağı ise öğrenci olan oğlu Ege Erdağı ve belediyede kendisine danışmanlık yapan Hasan S.'nin amcası üzerinden onlarca dönüm arazi yok pahasına satın aldı.

Bölgenin en değerli arazilerini kendileri arasında parsel parsel bölüşen ve köylülerden dönümünü sadece 35 bin liradan alan Şahin ve Erdağı, yakınları üzerine bitişik nizamda aldırdıkları arazileri, bölgeyi imara açarak dönümünü önce 250 bin liraya çıkardı.

DÖNÜMÜ 600 BİN LİRA !

Başkan Semih Şahin, yakınlarının üzerine aldırdığı bölgeyi apar topar benzinlik alanı olarak değiştirdi. İmara açılmasıyla birlikte 250 Bin lira olan arazilerinin dönümü ticaret amaçlı satışa hazırlandığı için yaklaşık 600 bin liraya yükseldi.

Tutuklu Selçuk Erdağı'nın yakınlarının üzerine aldığı toplam 19 dönümlük göl manzaralı arazi de imar plan değişikliği ve inşaat izninin 5 kata çıkarılmasıyla birlikte dönümü yine 600 bin lirayı buldu.

TUNA ÇAM