Mahkeme iptal etti, 365 hakim, savcı ve bürokrat açıkta kalacak

Ankara 7. İdare Mahkemesi, 25 konut izni verilen arazide imar değişikliği yapılarak konut sayısını 390'a çıkaran Melih Gökçek dönemindeki Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin kararını iptal etti. Karar üst mahkeme tarafından da onaylanırsa, kooperatife üye olan 365 hakim, savcı ve bürokrat açıkta kalacak. Davayı açan Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, "Kamu yararına aykırı ayrıcalıklı imar rantına yol açan tüm plan değişikliklerini yargıya taşımaya devam edeceğiz" dedi.

SON KARAR

Ankara İncek'te, Gökçek'in istifa etmeden önce aldığı son Belediyesi Meclisi kararı ile, bir yapı kooperatif için imar artırımı yapmıştı. Karar ile 23 bin 729 metrekarelik alan dikey mimariye çevrilmişti. İnşaat hakkı 0.33 olan iki parseldeki emsal, ik katına çıkarılıp, yükseklik serbest bırakıldı. Ankara 7. İdare Mahkemesi kararı iptal etti.

YAVUZ ALATAN