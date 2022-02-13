Büyükşehir belediyesi, ilçe belediyesinin parkına el koydu

2014 yılında dönemin CHP'li Belediye Başkanı Metin Burma tarafından kent merkezine 6 dönümlük bir alana yapılan Emek Park, Büyükşehir Meclisi komisyon kararıyla hizmet alanına çevrildi. Komisyon toplantısında Emek Park alanı TEKNOFEST için Bilim ve Teknoloji Merkezi binası yapılmak üzere "büyükşehir hizmet alanı" olarak onaylandı. Komisyon kararına CHP ve İYİ Partili meclis üyeleri tepki gösterdi

BİNAYI YAPIP CHP'Lİ BELEDİYEYE VERECEKLERDİ

CHP meclis üyesi Hasan İpek, AK Partili belediyenin Emek Park'a yapılacak binayı TEKNOFEST'ten sonra Atakum Belediyesi'ne vereceğine dair söylemler olduğuna dikkat çekerek, "Ayak oyunu yaptılar. Bize Emek Park'a yapılacak Bilim ve Teknoloji Merkezi binasının Atakum Belediyesi'ne verileceğini söylediler. Ama komisyon toplantısında Atakum Belediyesi'ne icralar geliyor diyerek, yeri Büyükşehir hizmet alanı olarak belirlediler. Bu karar ile Emek Park'taki yeşil alan Alanlı'ya, Alanlı'daki hizmet alanı da Emek Park'a taşınacak" dedi.

"CHP'Lİ BELEDİYENİN PARKINA ÇÖKTÜLER"

İYİ Parti Grup Başkanvekili Alper Aydemir, komisyon toplantısında söylenenlerin tam tersi karar alındığını kaydederek, şunları söyledi:

- Atakum Belediyesi'nin elinden bu yer alındı. Ben komisyon toplantısında buraya Büyükşehir hizmet alanı yapılacaksa, Büyükşehir belediyesinin yerlerinden birinin Atakum Belediyesi'ne verilmesini söyledim. Ama bunu kabul etmediler. Yapılacak bina için Emek Park'ta 3 bin metrekare alan tahsis edilecek.

- Bu alanın üzerine yapılacak yapının nasıl bir mimarisi olacak belli değil. Binayı Büyükşehir yapacak deniliyor. Mülkiyet kimde olacak belli değil. Değişmeyen Mustafa Demir senaryosu. Her şey muallakta bırakılıyor ve üzeri kapatılıyor. Tabiri caizse bu konularda adeta çökme işlemi yapılıyor. Atakum Belediyesi'nin parkına da çöktüler.

"KOMİSYON KARARININ DÜZELTİLMESİNİ İSTEYECEĞİZ"

Atakum'un CHP'li Belediye Başkanı Cemil Deveci ise, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ile konu hakkında görüşeceğini kaydederek, "Şaşırtıcı bir karar. Başkan ile görüşüp komisyon kararının değiştirilmesi isteyeceğim. Böyle bir şeyi kabul etmemiz mümkün değil" ifadelerini kullandı.

İlçenin ortasında bulunan ve vatandaşların ilgini çeken Emek Park konser, fuar ve etkinlik alanı olarak da kullanılıyordu. AK Partili Samsun Büyükşehir Belediyesi 2020 yılında da İller Bankasına ait arazi üzerinde bulunan ve Atakum belediyesi tarafından yıllarca kullanılan Yalı Kafe'yi, Millet Kıraathanesi yapmak için yıkmıştı.

İSMAİL AKDUMAN