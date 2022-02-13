Bu ilçe ihracatta 64 ili geride bıraktı

İzmir'in Torbalı ilçesi, 2021 yılındaki ihracat performansıyla 64 ilden daha fazla döviz getirisi sağladı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, 201 bin civarında nüfusa, 1101 fabrikaya sahip Torbalı, geçen yıl yüzde 14'lük artışla ihracatını 1 milyar 341 milyon dolara çıkardı.

Uluslararası tütün şirketlerinin yanı sıra mobilya, tekstil ve orman ürünleri sektörlerinde yerli firmalar için üretim merkezi haline gelen Torbalı, ihracat getirisiyle Eskişehir, Trabzon, Samsun ve Aydın'ın da aralarında bulunduğu 64 ilin yıllık ihracat kazancının üzerinde bir gelir elde etti.

Torbalı, bu dönemde dış ticaret getirisinin yüzde 26'sını tütün sektöründen elde etti. Bu sektörü, yüzde 10'luk pay ile ağaç mamulleri ve orman ürünleri sektörü, yüzde 9,7'lik pay ile de tekstil sektörü takip etti.

- Yerli şirketlerin payı arttı

Torbalı'nın ihracatında en büyük payı uluslararası tütün şirketleri oluştururken, bu şirketlerin ihracattaki payı 2021 yılında düştü.

Tütün sektörü 2020 yılında toplam ihracatın yüzde 38,5'ini karşılarken, 2021'de yüzde 26'ya geriledi. Özellikle yatak, mobilya, tekstil alanlarında üretim yapan yerli sermayeli firmalar, ilçenin ihracattaki payını artırdı.

Torbalı Ticaret Odası Başkanı Abdulvahap Olgun, AA muhabirine, İzmir'de ödenen 136 milyon liralık verginin yüzde 44'ünü tek başına Torbalı'nın karşıladığını belirtti.

"İki organize sanayimiz harıl harıl çalışıyor. Tren yolu ağının olması, otoyol, havalimanı ve limana yakınlığından dolayı Torbalı ülkenin en önemli üretim üslerinden birisi." diyen Olgun, bu nedenle her yıl mevcut nüfusa 10-15 bin civarında nüfus eklendiğini ifade etti.

Tütün sanayisinde faaliyet gösteren uluslararası şirketlerin ilçe ihracatında önemli bir yer tuttuğunu aktaran Olgun, son verilerde yerli markaların da devreye girdiğini dile getirdi.

- "2023 için 2 milyar dolarlık ihracat hedefimiz var"

Olgun, mobilya ve orman ürünleri gibi alanlardaki firmaların üretiminin arttığını kaydederek, şöyle konuştu:

"Uluslararası şirketlere ev sahipliği yapıyoruz. Başarımız biraz o şirketlerin de başarısıydı ama 2021 yılında yerli markalarımız da ön plana çıktı. Artık Türkiye'nin kendi markaları da ciddi ihracat yapıyor. 2023 yılı için 2 milyar dolarlık ihracat hedefimiz var. Türkiye'de mobilya üssü olan iller var. Artık İzmir, özellikle Torbalı'da mobilyada üs haline geldi. Mobilya organize sanayi bölgesi kuruluşu onaylandı. 50 fabrikada 3 bin 500 kişilik bir istihdam oluşacak. Yatak üretiminde çok iyi durumdayız. İzmir'den dünyaya giden her 4 yataktan biri Torbalı'da üretiliyor."

Bambi Yatak AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Emre Gökmen de 1998 yılından bu yana Torbalı'da faaliyet gösterdiklerini belirterek, 20 farklı ülkede 200 noktada ihracat yaptıklarını söyledi.

Salgının başında 480 kişilik üretim ekibini 1000'e, 40 bin metrekarelik alanlarını 70 bin metrekareye çıkardıklarını anlatan Gökmen, "Salgın sürecinde lojistik sıkıntılar gibi sebeplerle yurt dışındaki alıcılar sürekli bir arayış içine girdi. Biz de bu krizi fırsata çevirmeyi bildik. Yeni müşterilere hızlı hizmet verebildik." dedi.