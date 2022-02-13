Maske takmadığı için uyaran polise, 'Artistliğiniz kime' diyen kadına hapis
Kahramanmaraş'ta maske takmadığı gerekçesiyle kendisini uyaran polise 'Artistliğiniz kime' diyerek gösterdiği tepki ve çıkardığı olaylarla gündeme gelen kadın, çay bahçesinde garsonların kafasına kül tablası fırlatmaktan yargılandığı davada 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.
16 Şubat 2020'de Dulkadiroğlu ilçesi İsmetpaşa Mahallesi'ndeki bir çay bahçesinde
meydana gelen olayda, bir kamu kurumunda memur olan Gülcan Ç. (28) çay bahçesinde
oturduğu masayı bilinmeyen bir nedenle devirdi. Devrilen masayı gören çay bahçesindeki
garsonlar Gülcan Ç'yi uyardı. Gülcan Ç., kendisini uyaran garsonlardan Yaşar
Yıldız'a hakaret edip tokat attı, ardından da masadaki sigara küllüğü, peçetelik
ve su şişesini garson Yıldız'a fırlattı. Yaşanan olay sonrası çevredekilerin
ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri Gülcan Ç.'yi gözaltına aldı.
Garson Yıldız ise olaydan sonra hastaneden rapor alıp karakola giderek şikayetçi
oldu. Şikayet sonrası Gülcan Ç. hakkında tehdit, hakaret ve basit yaralama suçlarından
Kahramanmaraş Adliyesi 7. Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.
6 yıl 10 ay hapis cezası talebiyle yargılanan Gülcan Ç, hakaret ve kasten yaralama
suçlarından 168 gün hapis cezasına çarptırıldı ve ceza 3 bin 260 lira adli para
cezasına çevrildi. Son duruşmada da Gülcan Ç.'nin tehdit suçundan 6 ay hapis
cezası ile cezalandırılmasına karar verildi. Gülcan Ç. karardan sonra bir üst
mahkemeye itirazda bulundu.
Garson Yaşar Yıldız, "Maalesef o tatsız olayı yaşadık. Bu şahıs farklı birkaç
yerde de aynı tutarsız davranışları sergilemiş, toplum içinde sürekli huzursuzluk
çıkarıyordu. Biz bundan şikayetçi olup davanın peşini bırakmadık. Sonunda da
adalet nihayet kararını verdi, beklediğimiz bir sonuç oldu. Bizim herhangi bir
maddi beklentimiz yoktu, sadece toplum içinde huzuru kaçıran bu tip insanların
bu şekilde cezalandırılması. Sağ olsun yüce adaletimiz de gerekli örnek kararı
verdi. Mevcut üç dosyamız vardı, iki tanesini kazandık. Gerekli cezaları aldı.
Şu anda da devam eden son bir duruşmamız kaldı. Yaklaşık 2-3 bin lira para cezası
almıştı, onun dışında kesinleşmiş 6 ay hapis cezası aldı. Olaydan sonra hiç
karşılaşmadık ama adliyede taşkınlıklar çıkarmıştı" dedi.
Öte yandan, Dulkadiroğlu ilçesi Trabzon Bulvarı'nda 10 Aralık 2020 tarihinde
de korona virüs tedbirleri kapsamında denetim yapan polis ekipleri, maske takmadığı
gerekçesiyle Gülcan Ç.'yi önce uyarmış, ancak Gülcan Ç. maske takmamakta ısrar
edince polisler kimliğini istemişti. Buna sinirlenen Gülcan Ç., 'Vermiyorum
kardeşim gel de al' dedikten sonra 'Bana zorluk çıkarmayın. Artistliğiniz kime
ya?' demişti. Yaşanan olay ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasınca kaydedilmişti.
Maske olayından sonra karakola götürülen Gülcan Ç, karakolda da tüm uyarılara
rağmen maske takmayarak, 'Maske takmayacağım ne yapıyorsanız yapın. Buradan
çıkıp savcılığa gideceğim, hepinizle görüşeceğim. Siz neyinize güveniyorsunuz,
siz kimsiniz, CİMER'e de yazacağım. Sizin bu artistlikleriniz bir değil, yetti.
Yetti artık yetti. Siz neyinize güveniyorsunuz, siz kimsiniz?' diyerek tehditlerde
bulunmuştu. Hem maske takmamaktan 900 lira idari para cezası yazılan hem de
polise mukavemet göstermekten adli işlem yapılan Gülcan Ç.'ye CİMER'den de yanıt
gelmişti.
Gülcan Ç., daha önce de güzellik merkezi ve halk otobüsü gibi yerlerde maske konusunda çıkardığı olaylarla Türkiye'nin gündemine gelmişti.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız