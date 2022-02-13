Altın fiyatlarında yön ne olacak?

Sözcü'de yer alan habere göre; Altın fiyatları Ukrayna krizinin etkisiyle artmaya devam ederken ABD enflasyonunun son 40 yılın en yükseğinde gelmesi ve yüksek enflasyon nedeniyle Fed üzerindeki baskıların artması, altını baskılayan en önemli unsurlardan biri olarak görülüyor.

Altının güvenli liman konumu, 'Ukrayna'da savaş çıkacak mı?' korkusu nedeniyle kendisini göstermeye devam ediyor.

PİYASA ENFLASYON VE UKRAYNA GERİLİMİNİ İZLEDİ

ABD'de tüketici fiyatları enflasyonu ocak ayında beklentilerin üstünde geldi. Tüketici enflasyonu yüzde 7'den yüzde 7,5'e yükselirken enflasyon verisi sonrasında Fed'in martta yapacağı toplantıda 50 baz puan faiz artışı yapabileceği ihtimalleri konuşulmaya başlandı. Fed'in politika faizi şuanda yüzde 0-0,25 seviyesinde bulunuyor.

Perşembe günü gelen ABD TÜFE verisi sonrasında ons altında oynaklık hızlandı. Perşembe günü açıklanan veri öncesi 1830 dolar üzerinde seyreden ons altın, veri sonrasında hızlıca 1820 dolar seviyesine doğru düşüş kaydetti. Haftanın son işlem gününde ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'ın Rusya'nın "Çin Olimpiyatları" bitmeden Ukrayna'yı işgale başlayabileceği yönündeki açıklamaları ise altın fiyatlarını adeta fırlattı.

UKRAYNA GERİLİMİNDE SON DURUM



ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan cuma günü yaptığı açıklamada Rusya'nın "Çin Olimpiyatları" bitmeden Ukrayna'yı işgale başlayabileceğini, ABD ve Batılı müttefiklerin ağır yaptırımlarla buna kararlı bir karşılık vereceğini ve ülkede kalan Amerikalılar için herhangi bir tahliye operasyonu yapmayacaklarını söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı ise bu açıklamalara verdiği yanıtta, "Batı ülkeleri basının da yardımıyla, Moskova'nın Ukrayna'yı işgal etme planları yaptığına yönelik yanlış bilgiler yayıyor. Batı ülkeleri kendi agresif hareketlerinden dikkatleri başka yöne çekmeye çalışıyor." ifadelerini kullandı.

SAVAŞ KORKUSU FİYATLARI FIRLATTI

ABD'nin açıklaması öncesi ons başına 1830 dolar seviyelerinde bulunan altın fiyatları ons başına 1860 doların üzerine çıktı. Sonrasında ise kapanışa kadar 1860 doların hemen altında hareket etti. Bununla birlikte Kapalıçarşı'da gram altın fiyatı 808 TL seviyesinde haftayı kapattı.

CNBC'nin aktardığı değerlendirmeye göre, OANDA isimli yatırım şirketinde kıdemli piyasa analisti Edward Moya, altın piyasasındaki gelişmelerle ilgili, "Bazı yatırımcılar, Fed büyümeyi tehdit edebilecek aşırı agresif bir sıkılaştırma döngüsüne karşı koruma arıyorlar" değerlendirmesinde bulundu.

ALTINDA YÖN NE OLACAK?



Uzmanların yorumlarına göre altın fiyatlarının yönünü Rusya ve batılı güçler arasındaki Ukrayna geriliminin tansiyonu ve Fed'in faiz artışına ilişkin hamleleri belirleyecek. Ukrayna'daki gerilimin artması sarı metalin güvenli liman özelliğini daha da ön plana çıkartabilir. Tansiyonun düşmesi ise altın fiyatlarının bir miktar gevşemesini sağlayabilir.

Ayrıca kimi uzmanlar Fed'in para politikasını agresif bir şekilde sıkılaştıracağına dönük sinyallerin ons altın fiyatları açısından negatif olmasını bekliyor. Buna göre, ABD dolarının ve tahvil faizlerinin getirilerinin yükselmesi, herhangi bir faiz getirisi olmayan altın fiyatlarından kaçışı hızlandırabilir.