Bakan Varank, Deneyap Türkiye uygulama sınavında projeleri inceledi

Varank, Taha Akgül Spor Salonu'nda düzenlenen Deneyap Türkiye Proje Uygulama Sınavları'nı izledi, jüri heyetiyle değerlendirmeye katıldı ve tasarımlarla ilgili bilgi aldı.

Bakan Varank, gazetecilere yaptığı açıklamada, söz konusu projenin "Türkiye'de gençlere, öğrencilere bilimi ve teknolojiyi sevdirmek, gençlerin bu alanlardaki iştiyakını azaltarak, onlara geleceğin teknolojileri hakkında eğitim vermek üzere kurgulandığını" söyledi.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk 100 Günlük Programı'nda Deneyap Türkiye Projesi'ni ilan ettiklerini anımsatan Varank, şunları kaydetti:

"2023 sonuna kadar Türkiye'de, 81 ilde, 100 Deneyap Türkiye Teknoloji Atölyesi kuracağımızı ilan etmiştik. İşte o proje kapsamında ilk iki fazda 30 şehrimizde teknoloji atölyeleri kurduk. Burada ortaokul ve lise seviyesindeki öğrencilerimiz farklı kategorilerde tasarım, programlama, yapay zeka, nanoteknoloji, gibi gelecekte çığır açıcı teknolojilerde eğitimler alıyorlar. O kapsamda da bu dönemde 27 farklı şehrimizde 36 tane daha Deneyap Teknoloji Atölyesi açıyoruz."

Varank, atölyelerde okuyacak öğrencilerin uygulamalı sınavlarla belirlendiğini vurgulayarak, sınavların iki aşamalı olarak yapıldığını ifade etti.

Önce öğrencilerin e-sınav yoluyla yazılı sınava girdiklerini anlatan Varank, şu bilgileri paylaştı:

"27 şehrimiz için yaklaşık 80 bin öğrencimiz sınava girdi. Bu sınavlarda başarılı olan 16 bin öğrencimiz de ikinci aşama dediğimiz bu uygulama sınavlarına giriyor. Bu sınavlarda başarılı olan öğrencilerimiz de Deneyap Teknoloji Atölyeleri'nde eğitimlerine başlayacaklar. Geleceğin teknolojilerini öğrenmelerinin yanında, atölyelerimiz çocuklarımıza kişiliklerinin gelişimiyle ilgili de önemli katkılar sağlıyor. Burada okuyan öğrencilerimiz, kritik ve eleştirel düşünmeyi, kendini daha iyi ifade etmeyi öğreniyor. Bu manada öğrencilerimize önemli katkılar sağlıyoruz."

Varank, uygulama sınavında bu sene dünyadaki farkındalığa dikkati çekmek için farklı bir kategori seçtiklerini belirterek, bu anlamda iklim değişikliğinin dünyanın en önemli gündemlerinden olduğunu dile getirdi.

Dünyayı sürdürülebilir kılmak için iklim değişikliğine artık dur denilmesi gerektiğini vurgulayan Varank, "Bunun yolu da fosil yakıtlardan değil, yenilenebilir enerjiden geçiyor. İşte bu uygulama sınavında biz öğrencilerimizden rüzgar enerjisini kullanabilecekleri bir tasarım yapmalarını istiyoruz. 2 saattir öğrencilerimiz bu tasarımlarını tamamlamaya çalışıyorlar. Jürinin önüne çıkacaklar, başarılı olan öğrencilerimiz atölyelerde eğitime başlayacak." dedi.

Varank, projeyi çok önemsediklerinin altını çizerek, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve bağlı kuruluşu TÜBİTAK, Gençlik ve Spor Bakanlığı, sivil toplum tarafında ise Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Deneyap Türkiye Projesi'ni devam ettirdiklerini söyledi.

Söz konusu 4 önemli kuruşla Deneyap Türkiye Atölyeleri'nde tüm Türkiye'deki gençlere teknoloji eğitimleri verildiğini anlatan Varank, şunları kaydetti:

"Önümüzdeki dönemde yeni atölyeleri açarak inşallah 81 il hedefimize ulaşmış olacağız. Bu sene ilk açtığımız atölyelerimizden mezunlarımızı vereceğiz. Bu sene Teknofest'te Deneyap Teknoloji Atölyeleri'nden ilk mezunları da vermiş olacağız. 27 ilimizde atölyelerin kurulduğunu bilen velilerimiz bu programı takip etsinler, çocuklarını Deneyap Türkiye Atölyeleri sınavlarına getirsinler, orada öğrencilerimizin değerlendirmesini yapalım ve onları geleceğin bilim insanı, önemli mühendisleri olarak yetiştirelim. Bu iller Aksaray, Ankara, Aydın, Balıkesir, Batman, Bingöl, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzincan, Giresun, Hatay, İstanbul, Karaman, Kars, Kayseri, Kırıkkale, Kilis, Kocaeli, Kütahya, Mardin, Mersin, Ordu, Sivas, Şırnak, Tekirdağ ve Van. Bu şehirlerimize Deneyap Teknoloji Atölyeleri'miz hayırlı uğurlu olsun."