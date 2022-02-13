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Aydınlı Serkan Usta işçi olarak geldiği Libya'da lahmacunu halka sevdirdi

Libya'ya işçi olarak gelen, sonrasında burada bir lahmacun salonu açan Aydınlı Serkan Camuz, Libyalılara lahmacun ve pide çeşitlerini sevdiren kişi olarak biliniyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 13 Şubat 2022 15:41
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Aydınlı Serkan Usta işçi olarak geldiği Libya'da lahmacunu halka sevdirdi

Serkan Camuz, Libya'nın başkenti Trablus'un Dahra bölgesinde Türk Büyükelçiliğine yakın bir bölgede tabelasında Türkçe "Lahmacun" yazan salonunu kardeşi İsmail ile işletiyor.

Serkan Usta, Libyalıları lahmacunla buluşturma hikayesini AA muhabirine anlattı.

Lahmacun yapımını Türkiye'de ilkokuldan sonra çalışarak öğrendiğini aktaran Camuz, 37 yıldır bu işin içinde.

- Lahmacun salonunu 2008'de açtı

Libya'ya 2007'de işçi olarak geldiğini, sonrasında burada kalarak kendi işini yapmaya başladığını söyleyen Camuz, ülke dışına çıkan bazı Libyalıların lahmacunu bildiğini, bazılarının ise hiçbir fikri olmadığını dile getirdi.

Serkan Usta, "Libya'da bu alanda bir açık olduğunu gördük ve 2008 yılında lahmacun salonu açmaya karar verdik. Libyalılara lahmacunu alıştırmak ilk başlarda epey zor oldu ama şimdi çok şükür durumlar iyi." diye konuştu.

- Libyalılara lahmacunu tanıtmak için tele takıp cama astı

Serkan Usta, Libyalılara lahmacunu tanıtma amacıyla tele takıp salonun camına astıklarını ve insanlara lahmacunun nasıl bir şey olduğunu öğrettiklerini ifade etti.

"Libyalılar sıcak ve yabancıya karşı saygılı insanlar. Bu nedenle savaş döneminde de buradaydık gitmedik, dükkanımızı açık tuttuk." diyen Serkan Usta, 2011'de Libya'nın NATO güçlerince bombalandığı dönemde de hayatın akışının sürdüğünü ve işlerini yapmaya devam ettiklerini kaydetti.

Serkan Camuz, ustaların hepsinin Türk vatandaşı olduğunu, sadece savaş dönemlerinde ustaların Türkiye'ye dönmesi nedeniyle Libyalıları da çalıştırdıklarını aktardı.

- Hafta sonları işler yoğunlaşıyor

Camuz, Libyalıların lahmacuna ilgisine dair şunları söyledi:

"Libyalılar dışarda daha çok yemek yiyorlar. Hafta içinde işimiz normal oluyor ancak perşembe akşamından itibaren hafta sonları işler daha da yoğunlaşıyor ve iki kat artıyor. Bayanlar da erkekler de hepsi geliyor. Savaştan önce bayanlar arabadan sipariş veriyor, salona gelmiyorlardı ama artık içeri de geliyor. Aile olarak gelenler de var, tek başlarına gelenler de var. En fazla kıymalı, kaşarlı ve yumurtalı dediğimiz karışık lahmacun burada rağbet görüyor."

Menüde pide çeşitlerinin de olduğunu aktaran Serkan Usta, "Burada bulunan Türk müşterilerimiz için pide yapıyoruz ve onlar sayesinde Libyalıları pideye de alıştırmaya başladık. Şu anda pide de iyi gidiyor. Kıymalı, kaşarlı ve kuşbaşılı kaşarlı pidelerimiz en fazla satılanlar. Ekmeğimiz, rızkımız haliyle dükkanımız burada onun için burada yaşıyoruz." dedi.

- Salon küçük ama lezzet büyük

KAPAT [X]

Trablus'taki mütevazı dükkanın yıllar içinde birçok müdavimi olmuş.

AA muhabirine konuşan Libyalı Mahmud Şerif, her hafta sonu çocuklarına buradan lahmacun aldığını, lezzetini sevdiğini ve hizmetten çok memnun kaldıklarını söyledi.

"Görünüşte küçük bir lokanta ama temizlik ve lezzeti bakımından çok büyük bir yer. Lahmacun ve pidenin içinde farklı karışımlar var. Bu nedenle bizim evde herkes severek yiyor." diyen Şerif, burada çok sıcak karşılandığını ve kendisini evinde gibi hissettiğini dile getirdi.

Libyalı Isam Humsi ise, yoldan geçerken salonu gördüğünü ve merak ettiği için denemek amacıyla geldiğini belirtti. Salonun dekoru, temizliği ve görüntüsünün kendisini cezbettiğini söyleyen Humsi, lahmacunun kendisi için yeni bir deneyim olacağını dile getirdi.

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