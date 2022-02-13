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Ağrı'da kuyumcudan 12 milyon liralık hırsızlıkla ilgili 2 zanlı tutuklandı

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde kuyumcudan 12 milyon lira değerindeki 16 kilogram altın ve 1 kilogram gümüşün çalınmasıyla ilgili gözaltına alınan 5 zanlıdan 2'si tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 13 Şubat 2022 16:35
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Ağrı'da kuyumcudan 12 milyon liralık hırsızlıkla ilgili 2 zanlı tutuklandı

Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrollerinin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi. Zanlılardan 2'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Çalınan altın ve gümüşün bulunmasına yönelik arama çalışması ve çok yönlü soruşturma devam ediyor.

İlçede Ağrı Caddesi'nde bulunan dere yatağındaki binanın altından geçen kanalı kullanarak Turgay İsmailoğulları'na ait kuyumcu dükkanın zeminine 9 Şubat'ta ulaşan zanlılar, iş yerine girmeden sadece kasanın olduğu bölümü kesip 16 kilogram altın ve 1 kilogram gümüşü çalmıştı. Olayla ilgili 10 Şubat'ta 5 şüpheli yakalanmıştı.

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