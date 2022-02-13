Diyarbakır anneleri Gara şehitlerini andı

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 895'inci gününde sürüyor.

Ellerinde çocuklarının fotoğrafı ile bekleyişini sürdüren aileler adına açıklama yapan anne Ayten Elhaman, Gara'da katledilen edilen 13 kişiyi rahmetle andıklarını söyledi.

"Ailelerine başsağlığı diliyoruz. Şehitler ölmez, vatan bölünmez. Burada mücadeleye devam edeceğiz. Evlatlarımızı o dağlarda bırakmayacağız. PKK ve uzantısı HDP şunu iyi bilsin ki; bu çadırı terk etmeyeceğiz." diyen Elhaman, evlatlarına kavuşmak için mücadeleyi sürdüreceklerini belirtti.

Elhaman, "Mücadeleye devam edeceğiz, inşallah evlatlarımızı alacağız." dedi.

Oğlu Mehmet için eylemi sürdüren baba Nihat Aydın ise şehitlere rahmet, ailelerine ve yakınlarına da sabır diledi.

Herkesten eyleme destek vermelerini beklediklerini dile getiren Aydın, "Sadece kendi çocuğumuzu değil, dağa kaçırılan ya da kandırılarak götürülen bütün çocukları istiyoruz." ifadesini kullandı.