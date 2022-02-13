Bilecik'te tadilat sırasında caminin minaresi alev aldı
Bilecik'te bir caminin minaresinde çıkan yangın nedeniyle büyük hasar oluştu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 13 Şubat 2022 17:03
Hürriyet Mahallesi Karasu Caddesi'nde tadilatı süren Dursun Fakih Camisi'nin minaresinde kaynak makinesinden sıçrayan kıvılcımla, demir malzemeyi kaplayan plastik bölüm alev aldı.
Minarenin külah kısmından çıkan dumanı fark eden vatandaşlar, durumu itfaiye ve polise bildirdi.
Kısa sürede minareyi saran alevler, Bilecik Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yangın, minarede büyük çapta hasara yol açtı.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız