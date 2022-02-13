Steinmeier yeniden Almanya Cumhurbaşkanı seçildi

2017'den bu yana Almanya'nın cumhurbaşkanı olan Frank-Walter Steinmeier, bugün yapılan seçimle Federal Seçiler Kurulu'nun bin 472 delegesinin bin 45'inin desteğini alarak bu göreve ikinci kez seçildi. Koalisyon hükümetini oluşturan Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve Hür Demokrat Parti'nin (FDP) yanı sıra ana muhalefetteki Hristiyan Birlik partileri CDU/CSU'nun dahi desteğini alan Steinmeier'ın yeniden seçilmesine kesin gözüyle bakılıyordu.

Steinmeier'in yanı sıra, Sol Parti'nin aday gösterdiği hekim Gerhard Trabert, sağ popülist Almanya için Alternatif'in (AfD) adaylığını desteklediği eski CDU'lu politikacı Max Otte ve Hür Seçmenler'in adayı astrofizikçi Stefanie Gebauer, Cumhurbaşkanlığı için yarıştı. Bu yıl delegeler korona pandemisi nedeniyle geleneksel olarak seçimin düzenlendiği Federal Meclis'in büyük salonunda değil, yine meclise ait olan Paul Löbe Binası'nın farklı katlarına dağılarak oy kullandılar.