Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Antalya Bisiklet Turu'nda pedal çevirdi

Kasapoğlu, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen Antalya Bisiklet Turu'nun ödül törenine katıldı. Dereceye giren sporculara ödüllerini veren Kasapoğlu, başarılı bir organizasyon gerçekleştirildiğini belirterek, sporcuları ve tüm katılımcıları tebrik etti.

Organizasyonda "İklim Değişikliği Farkındalık Sürüşü" temalı tur kapsamında kendisinin de 2,5 kilometrelik bir etapta pedal çevirdiğini aktaran Kasapoğlu, "İnanıyorum ki önümüzdeki süreçte de yeni temalarla bu anlamlı organizasyon, hem hassasiyetini ortaya koymaya hem de yeni başarılara doğru yürümeye devam edecek." dedi.

Bakan Kasapoğlu, Cumhuriyet Meydanı'nda vatandaşlarla da bir araya geldi. Paten kullanan gençlerle de sohbet eden Kasapoğlu, gençlerin "paten kullanacak alan bulamıyoruz" sözlerine üzerine Vali Ersin Yazıcı'ya bir alan ayarlanması yönünde talimat verdi.

4 gün süren Antalya Bisiklet Turu'nda 13 ülkeden 23 takım ve 161 sporcu mücadele etti.