Mahir Ünal: Elektrik konusu Kabine'de görüşülecek

Ünal "Ne yapılabileceği ile ilgili önümüzdeki hafta Bakanlar Kurulu'nda bu konu gündeme gelecek" dedi.

Pandeminin başından itibaren doğalgaza ve elektriğe sübvanse getirdik Doğalgazın %75'ini, elektriğin %50'sini yaklaşık 2 yıl boyunca devlet sübvanse etti. Almanya elektrik ve doğalgazda sübvanseye gitmedi ama biz yaklaşık 165 milyarlık sübvanse oluşturduk.

Bu zamları devlet yapmıyor. Uluslararası piyasalardan gelen zamlar bir süredir yansıtılmaya başlandı. Bunun karşılığında ne yaptık. Asgari ücrette yüzde 50'ye varan bir artış yaptık. Yaşadığımız sorunlar pandemiden ve küresel anlamdaki ekonomik daralmadan kaynaklı bir durum. Bugün hiper enflasyon ABD'nin yaşadığı bir sorun değil mi?

Enerji Bakanımızın görüşmeleri ve çalışmaları var. Hazine ve Maliye Bakanımız bir paket açıkladı. Önümüzdeki hafta Bakanlar Kurulun'da bu konu gündeme gelecek ve sanıyorum bu konuda bir açıklama yapılacak. Hükümet ve devlet milletin yanındadır.