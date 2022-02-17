Diyanet personeli de GYS istiyor
Milli Eğitim Bakanlığından sonra Diyanet İşleri Başkanlığı da GYS istiyor
Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Eklenme : 17 Şubat 2022 10:05
Memurlar.net'te geçen hafta yayımlanan haberde, Milli Eğitim Bakanlığı personelinin 3 yıldan bu yana yapılmayan görevde yükselme sınavının yapılmasını talep ettiğini belirtmiştik.
Benzer bir talep Diyanet İşleri Başkanlığı personelinden de geldi. Başkanlık personeli, en son görevde yükselme sınavının 2019 yılında yapıldığını belirterek 2022 yılında yeni bir görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı yapılmasının talep etti.
Diyanet İşleri Başkanlığının yayımladığı 2020 yılı muhtemel sınav takviminde görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı yer almıyor.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız