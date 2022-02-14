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TÜBİTAK, iş başvuru sistemini yeniledi

TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi, e-devlet entegrasyonu sayesinde sınav belgeleri, mezuniyet belgeleri gibi belgeleri talep etmeden adayların başvurmasına imkan sağlayacak şekilde yeniden tasarlandı.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Eklenme : 14 Şubat 2022 00:10
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TÜBİTAK, iş başvuru sistemini yeniledi

TÜBİTAK İŞ BAŞVURU SİSTEMİ YENİLENDİ

TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi, adayların daha hızlı başvuru yapabilmeleri, yetkinliklerine uygun ilanları etkin bir şekilde takip edebilmeleri amacıyla yeniden tasarlandı.

Yeni tasarımla birlikte e-devlet entegrasyonu sayesinde sınav belgeleri, mezuniyet belgeleri gibi belgeler talep edilmeden adaylar kolayca ilanlara başvuru yapabileceklerdir.

TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi'nin yeni hali için tıklayınız.

https://kariyer.tubitak.gov.tr

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