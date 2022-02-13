Bakan Kasapoğlu'ndan Trabzonsporlu taraftar için başsağlığı mesajı
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bugün Trabzon'da oynanan İttifak Holding Konyaspor maçında kalp krizi geçirerek vefat ettiği açıklanan bordo-mavili taraftar Eyüp Yusuf için başsağlığı mesajı yayımladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 13 Şubat 2022 23:16
Kasapoğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Allah rahmet eylesin. Kederli ailesine ve Trabzonspor camiasına başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız