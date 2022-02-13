Arnavutköy'de İETT otobüsüyle minibüs çarpıştı, 3 kişi yaralandı
Arnavutköy'de İETT otobüsü ile minibüsün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 13 Şubat 2022 23:24
Alınan bilgiye göre, Çilingir Mahallesi Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde Yassıören-Arnavutköy hatlı İETT otobüsü ile karşı yönden gelen minibüs çarpıştı.
Kazada, yolcusu olmadığı öğrenilen İETT otobüsünün sürücüsü ile minibüsteki 2 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları çevredeki hastanelere götürdü.
Kaza nedeniyle aksayan trafik akışı, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız