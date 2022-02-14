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Canan Karatay'dan domates uyarısı

Sebze ve meyveleri mevsiminde tüketmemek hastalıklara neden olabiliyor. Canan Karatay mevsiminde tüketilmeyen domates için uyarıda bulunarak kansere yol açabileceğini açıkladı.

Kaynak : DHA
Eklenme : 14 Şubat 2022 07:35
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Canan Karatay'dan domates uyarısı

FAZLA MİKTARDA ŞEKER BULUNUYOR

Daha çok Haziran ve Temmuz aylarında tüketilen domateslerin vücutta ürik asit arşına neden olduğunu söyleyen Karatay, bu mevsimlerde domates tüketen kişilerin vücutlarında ürik asit ve şekerin daha fazla çoğaldığını açıkladı. Prof Karatay aynı zamanda yeşil fasulyede de fazla miktarda şeker bulunduğunu belirtti.

KANSERE YOL AÇIYOR

Canan Karatay bu mevsimde tüketilen domateslerin ilaçlı bir şekilde büyütüldüğünü, tarım zirai ilaçlarının da günümüz hastalıklarından kanserin en önemli tetikleyicisi olduğunu açıkladı.

DOMATESİN MEVSİMİ EYLÜL

Domateslerin tamamen yapay olduğunu söyleyen Karatay, şuan domatesin mevsimi olmadığını, asıl domates mevsimin eylül ayında olduğunu söyledi. Aynı zamanda da şunları ekledi; Yapay olarak her mevsim piyasaya sürülen sebzeler tehlikeli. Mevsiminde yiyeceksiniz diyorum. Şimdi bir bahçeniz varsa domateslerin kızarmadığını göreceksiniz halen yeşil. Eylül ayında doğal bir domates bulup kendi domatesinizi kış için hazırlayacaksınız."

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