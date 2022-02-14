Söylemezler Çetesi'nin 'abi'si gözaltında

KKTC kumarhane işletmecisi Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş'ın öldürüldüğü silahlı saldırıda kullanılan silahlar bulundu. Polis Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, cinayetle ilgili 6 kişinin Türk polisi ile ortak bilgi paylaşımı sonucu İstanbul'da gözaltına aldığı duyuruldu.

Mehmet Faysal Söylemez ve iki adamı gözaltına alındı

İstanbul'da daha önce 'Söylemez Kardeşler Çetesi' elebaşı olduğu belirtilen Mustafa Söylemez ve 2 adamı gözaltına almıştı. 3 kişinin sorgusu sürerken, ekipler KKTC polisinden gelen bilgiler doğrultusunda önceki gün ikinci dalga operasyon başlattı. Söylemez Kardeşler Çetesi'nin 1990'lı yıllarda karıştıkları olaylara damga vuran en önemli iki isminden biri olan Mehmet Faysal Söylemez ve bağlantılı 2 kişi daha gözaltına alındı.

Cumantesi günü Girne'de gözaltına lının bir kişinin evinde ise bir adet 9 mm çapında tabanca ve 15 adet mermi ele geçirildi. Saldırıda kullanılan 2 AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği ve 9 milimetrelik bir tabancanın bulunduğunu aktarılan açıklamada, "Cinayet mahalli olan Çatalköy 20 Temmuz Caddesinin yaklaşık bir kilometrelik batı kısmında dere yatağı içerisinde atılı vaziyette, 2 adet Kalaşnikof marka otomatik silah, bu silahlara ait 4 adet şarjör ve 39 adet mermi ile bir adet 9 mm çapında tabanca ve tabancaya ait şarjör ve toplam 13 adet mermi bulunmuştur. Yapılan balistik incelemeler sonucu söz konusu silahların olayda kullanılan silahlar olduğu saptanmıştır" ifadeleri kullanıldı.