ABD 'işgal tarihi' verdi

Dünyanın gözü Rusya- Ukrayna sınırında. Bir dizi diplomatik çabaya rağmen savaş ihtimali artık daha yüksek sesle dile getiriliyor. Rusya'nın olası Ukrayna işgaline yönelik her gün yeni bir işgal tarihi açıklayan Batı basınına İsrail de katıldı. Alman Der Spiegel dergisinin önceki gün dile getirdiği "İşgal 16 Şubat Çarşamba günü başlayacak" iddiasından sonra bu kez de İsrail'in Haaretz gazetesi Rusya'nın Ukrayna'yı 15 Şubat Salı gübü işgal edeceğini ileri sürdü. ABD'nin, İsrail yönetimine Rusya'nın Ukrayna işgalinin salı veya çarşamba başlayabileceğini ilettiğini belirten Haaretz gazetesi, Tel Aviv'in bu bilgi üzerine vatandaşlarını tahliye çalışmalarına hız verdiğini yazdı. Yedioth Ahranoth ise İsrail'in, ABD'den aldığı bildirimlere göre, Ukrayna'daki vatandaşlarını tahliye için çarşambaya kadar zamanı olduğunu hesapladığını duyurdu.

15 BİN İSRAİLLİYİ TAHLİYE YARIŞI

İsrail Başbakanı Naftali Bennett'in ilgili kurumlardan en kısa sürede olabildiğince İsrailliyi Ukrayna'dan çıkartılmasını talep ettiği belirtildi. Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'da 15 bin kadar İsrail vatandaşı bulunduğunu bunlardan 4 bin 500 kadarının internetten tahliye bilgi formunu doldurduğunu paylaştı. Alman Der Spieegel dergisi de önceki gün CIA'ye dayandırdığı haberinde Rusya'nın Ukrayna'yı 16 Şubat'ta işgal edeceğini iddia etmişti.

KİEV: HAVA SAHASI AÇIK KALACAK

BATILI sigorta şirketleri, 14 Şubat'ta Ukrayna hava sahasını kapattı. Tüm uluslararası havayolu şirketlerine bildirim gönderen sigorta şirketleri, uçaklar üzerindeki sigorta teminatlarının 48 saat içinde kaldırılacağı ve şirketlerin bu süre zarfında Ukrayna'dan ayrılmaları gerektiğini kaydetti. Ancak Ukrayna, Rusya'nın işgal olasılığına rağmen hava sahasını uluslararası seyahatlere kapatmayacağını açıkladı.

'AGİT'İN ÇAĞRILMASI PROVOKASYON HABERCİSİ'

AVRUPA Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) bünyesinde görevli Amerikan vatandaşları, Rusya yanlısı muhaliflerin kontrolündeki Donetsk'ten çıkmaya başladı. Ukrayna'dan tek taraflı bağımsızlık ilan eden Lugansk Halk Cumhuriyeti, AGİT Özel Gözlem Misyonu'ndaki AB, ABD ve İngiltere temsilcilerinin geri çağrılması nedeniyle Donbass'ta provokasyon düzenlenebileceği uyarısı yaptı. ABD Dışişleri, geçen haftaki "ülkeyi terk edin" çağrısının AGİT çalışanlarını da kapsadığını belirtmişti.

ZELENSKİ'NİN TELEFON DİPLOMASİSİ SÜRÜYOR

UKRAYNA Devlet Başkanı Volodimir Zelenski dün ABD Başkanı Joe Biden ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İki liderin, Rusya ile krizde diplomasi ve caydırıcılık üzerine anlaştığı bildirildi. Bu arada Zelenski, Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel ve Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile de telefonda görüştü. Zelenski, görüşmelerde yaptırımlar ve güvenlik sorunlarına karşı önlemlerin ele alındığını belirtti.