Okul tadilatı için malzeme bakarken polis cinnetinde hayatları karardı

Nilüfer ilçesi Odunluk Mahallesi Akademi Caddesi üzerinde Rezidans ve AVM'lerin bulunduğu kalabalık bir bölgede yaşanan korkunç infaz Bursa'yı sarstı.

Boşanma aşamasındaki eşi Yasemin Ağır'ın kullandığı ve onun dostu olduğunu iddia ettiği Yahya A'nın da içinde bulunduğu otomobilin önünü kesen, Asayiş Şubede görevli polis memuru Bilal Ağır, yüzlerce kişinin gözleri önünde belinden çıkardığı tabancayla eşini ve diğer şahsı başından vurarak öldürdü.

Cadde ortasında adeta dehşet saçan polis, olay yerine gelen sivil ekipler ve diğer polisler tarafından hemen yakalanarak gözaltına alındı. Bir kıskançlık cinayeti olarak değerlendirilen olayda yeni detaylar ortaya çıktı.

SAKARYA ORTAOKULUNUN MÜDÜRESİYMİŞ

Gözü dönen polis eşi tarafından cadde üzerinde infaz edilen Yasemin Ağır'ın, Osmangazi ilçesindeki Sakarya Ortaokulunun Müdürü olduğu ortaya çıktı.

Eğitimci Yasemin Ağır, okulun tadilat işleriyle ilgilenirken, tadilatın başındaki usta olan Yahya A'yı da yanına alarak malzeme temini için bölgedeki iş yerine gittikleri ileri sürüldü. Bu sırada aracın önüne geçen boşanma aşamasındaki eşi Bilal Ağır tarafından araçtan indirilen okul müdürü ve araçtaki Yahya A, katledildi.

BELEDİYENİN TADİLAT YAPTIRDIĞI FİRMANIN SORUMLUSUYMUŞ

Diğer yandan okulun tadilatını yaptıran Bursa Büyükşehir Belediyesinin, tadilat işini verdiği firma, Yahya A'yı, okulda devam eden tadilat işlerini takip etmesi ve işi sorunsuz bir bitirmesi için görevlendirmiş.

Okul Müdürü Yasemin Ağır ve usta Yahya A'nın, cinayete kurban gittikleri cadde üzerindeki şantiyeden malzeme alarak okula geri dönecekleri ileri sürüldü.