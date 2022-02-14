Erdoğan:Ters adım atanlara şiddetli ceza uygulayacağız

Temel gıda ürünlerinde uygulanan KDV indirime dair de soruları yanıtlayan Erdoğan, "Ters adımlar atanlara yönelik şiddetli cezai müeyyideleri uygulayacağız" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed El Nahyan'ın daveti üzerine, bugün Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) resmi ziyarette bulunacak. İki gün sürecek temaslar öncesi Erdoğan, basın açıklaması yaptı.

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

İlişkilerimizde yeni bir dönemi başlattık. Bugün ve yarın gerçekleştireceğimiz temaslarda ikili ilişkilerimizin yanı sıra bölgesel ve uluslararası gelişmeleri ayrıntılı şekilde ele alacağız. İki ülke ekonomisinin birbirini tamamlayıcı yapısı esasen mevcut rakamların çok daha ötesinde bir potansiyele işaret ediyor.

Gerek gerçekleştireceğimiz görüşmeler gerek imzalayacağımız anlaşmalar ile bu yönde mesafe alacağımızı düşünüyorum.

"EMİNE ERDOĞAN HALA POZİTİF"

Pandemiye rağmen Dubai EXPO'ya ev sahipliği yapıyor. Dünya Fuarı'nda Türkiye Milli Günü olarak belirlenmiş olan 15 Şubat'ta sergi alanımızı da ziyaret edeceğim.

Eşim bu ziyarette benimle beraber olamayacak. Çünkü o şu an hala pozitif. Eşim tedavisine devam ediyor. Hamdolsun hafif bir şekilde süreci devam ettiriyor.

GIDADA KDV İNDİRİMİ

Bu konuyla ilgili gerek Hazine ve Maliye Bakanı gerek Ticaret Bakanı açıklamalarda bulundu. Kurduğumuz denetim ekipleri ile bizim attığımız adımlara karşı ters adımlar atanlara yönelik şiddetli cezai müeyyideleri uygulayacağız Bakanlıklarımız tüm müfettişleriyle kontrollü denetim sürdürecektir.