30 milyar TL vatandaşın cebinde kalacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan hesaplara göre, devletin KDV'de gerçekleştirdiği indirim vatandaşın gıda harcamaları yükünü yaklaşık 30 milyar TL azaltacak.

2021 Aralık Merkezi Yönetim Bütçe Gerçekleşmeleri Raporu'na göre, Hazine 2021'de 123.4 milyar lira dahilde alınan KDV geliri elde etmişti. Bu gelirin yaklaşık dörtte biri gıdadan sağlanmıştı.

ENFLASYON 1.45 PUAN İNECEK

Temel gıdada KDV'nin yüzde 1'e indirilmesi, Tüketici Fiyatları Endeksi'ni de (TÜFE) aşağı çekecek. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, gıda ve alkolsüz içecek TÜFE'de yüzde 25.32 ile en yüksek ağırlığa sahip bulunuyor.

KDV'nin yüzde 1'e indirilmesinin enflasyonu 1.45 puan civarında indirmesi bekleniyor. Bu indirim 14 Şubat'ta devreye gireceğinden, şubatın ilk iki haftasında toplanan verilerin etkisiyle yansımanın özellikle mart enflasyonunda kendini göstereceği belirtiliyor.

TÜİK verilerine göre şubatta yıllık enflasyon yüzde 48.69 olurken, aynı dönemde gıdadaki yıllık enflasyon yüzde 55.61 olarak gerçekleşti.

Enflasyonun yaklaşık dörtte birinin gıdadan kaynaklandığına dikkat çeken analistler, KDV indiriminin gıdanın lokomotifliğinde fiyatları aşağı çekeceği görüşünde.

OKTAY ÖZDABAKOĞLU