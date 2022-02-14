Samsun'da direğe çarpan hafif ticari aracın sürücüsü öldü

Bünyamin Aydoğdu'nun (22) kullandığı 55 RN 528 plakalı hafif ticari araç, Çarşamba Sanayi Sitesi kavşağında kontrolden çıkarak refüjde bulunan direğe çarptı.

Kazada yaralanan Aydoğdu ile yanındaki Ali Timur (18) sağlık ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Aydoğdu, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtartılamadı. Timur'un tedavisi ise sürüyor.