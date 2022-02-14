Bakanlıktan ayrıldıktan sonra ilk fotoğraf

Sözcü'den Ahmet Kaya'nın haberine göre;

KADEM Gaziantep Şube Başkanı da olan Yazar Sabiha Doğan, 2017 yılından buyana Adalet Bakanlığı yaptıktan sonra, geçtiğimiz günlerde görevini Bekir Bozdağ'a devreden ağabeyi Abdulhamit Gül'ün karlar üstündeki bir sobanın önünde otururken çekilmiş bir fotoğrafını "Aydınlık." mesajıyla sosyal medya hesabından paylaştı.

Üstünde çay demlikleri de bulunan soba önünde ısınan eski bakan ağabeyinin fotoğrafının yanına beğeni olarak kalp işareti de koyan Doğan'a bir sosyal medya kullanıcısı, "Sayın Bakanımıza saygı ve selamlar. Sobayı görünce gözlerim kestane aradı" yorumu yaptı.

Bunun üzerine Sabiha Doğan o kullanıcıyı etiketleyerek Gül'ün sobada patates pişirdiği bir fotoğrafını paylaştı.

BAKANLIK ÇALIŞANLARINDAN TEŞEKKÜR

Sabiha Doğan'ın bu paylaşımına çoğunluğu infaz koruma memuru olmak üzere çok sayıda Adalet Bakanlığı personelinden beğeni ve teşekkür mesajı geldi.

Bir kullanıcı, "Tabiat, temiz hava, soba, çay, kartol (Patates) ve huzur. İşte en büyük zenginlik" yorumu yaptı.

Bir başka kullanıcı ise, "İnfaz koruma memurlarından lütfen selamlarımızı iletin. Allah ondan razı olsun. Bizler için göstermiş olduğu ilgi, alaka gayret ve samimiyetine müteşekkiriz" şeklinde duygusunu dile getirdi.

AİLESİYLE VAKİT GEÇİRİYOR

Bakanlık görevinden ayrılmasının ardından sakalının biraz uzadığı görülen Abdulhamit Gül'ün ailesi ile vakit geçirdiği belirtilirken, fotoğrafın çekildiği mekan konusunda bildirimde bulunulmadı.