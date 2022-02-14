Sevgililer gününe özel 20 bin liralık çiçek

SATILACAĞINI TAHMİN ETMİYORDUK

Sevgililer günün de farklı bir buket yapmak için euro kullandığını belirten Melike Hatipoğlu, beklediğinin üzerinde de bir ilgi gördüğünü söyledi. Müşterinin, çiçeğin bedeli olan 20 bin lirayı ödediğini ifade ede Melike Hatipoğlu, "Çiçekçilik, insanların duygularına dokunma işini dünyadaki en güzel varlıklarla yapma sanatıdır. Ayşegül ve Sena hanımla bunu kendimize özgü tasarımlarla yapıyoruz. İlk buketi kendimiz hazırlamıştık. Hazırladıktan sonra sosyal medyadan paylaştık ve satıldı. İlk buketimizi 20 bin liradan sattık. Yaklaşık 1300 euro, cipso çiçekler ve papatyalar vardı. İkincisinde de yine euro, kırmızı gül, yeşillik var. Açıkçası satılacağını tahmin etmiyorduk, farklı bir şeyler olsun diye hazırlamıştık, satılacağını beklemiyorduk. Sosyal medyada paylaştıktan sonra müşterimiz görmüş, beğenmiş ve satın almak istediğini söyledi, biz de kendisine satışını gerçekleştirdik" diye konuştu.

İKİNCİ ŞİPARİŞ GELDİ

İlk buketi sattıktan sonra sosyal medyadan başka bir müşterinin kendisine ulaştığını belirten Hatipoğlu; "İkinci bir müşterimiz de sosyal medyadan ulaştı ve sevgilisine üzerinde euroların olduğu bir buklet hediye etmek istediğini söyledi. Biz de kendisinin talebi doğrultusunda yaklaşık 1000 euro kullandığımız bir buket hazırladık. Müşterimizin talebi doğrultusunda bukette kırmızı güller kullandık ve 15 bin liraya satışını gerçekleştirdik" dedi.