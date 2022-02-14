Kim milyoner olmak ister'e damga vuran yarışmacı: Niye geldim bilmiyorum

Kim Milyoner Olmak İster'in 13 Şubat Pazar ekrana gelen son bölümüne katılan yarışmacı Cemre Cansın Ceyhan, konuşmalarıyla sosyal medyada gündem oldu.

Kim Milyoner Olmak İster'de ilk dört soruyu joker kullanarak geçen yarışmacı Cemre Cansın Ceyhan ilk çıkan sorular için "

Tam bana uygun zeka seviyeme uygun sorular olmuş"

yorumunu yaptı.

"JOKERLERİ BİLE BİLMİYORUM"

Hayatta bir hedefinin olmadığını ifade eden Cansın, "

Aşırı dengesiz biriyim, buraya niye geldim bilmiyorum. Doğduğum günden beri karmakarışık duygular içindeyim . Hayatın anlamını arıyorum, dengesiz olduğum için sürekli şehir ve okul da değiştiriyorum. Önce Bandırma 17 Eylül Üniversitesi'nde ardından ise Giresun Üniversitesi'nde okudum ancak bıraktım. Şimdi de Bursa'dayım. Ben boş geldim boş gidiyorum, ne istediğimi bilmiyorum, yaprak gibi sürükleniyorum. Hayatta hiçbir hedefim yok. Ne kariyer anlamında ne de burada. Jokerleri bile bilmiyorum

" dedi.

Kenan İmirzalıoğlu'na başrolünde oynadığı Ezel dizisiyle de örnek veren Cansın "Ezel gibi Ömer gibi kazık yiye yiye yaşadım. Şimdi de buradayım" ifadelerini kullandı.

SAYGI DUYMAYACAĞIM

İmirzalıoğlu ise genç yarışmacının kendisine bu denli eleştirmesine dayanamayarak "20 yaşında bir insanın kendinden umudu kesmiş olmasını kabullenemiyorum. Bu konuda saygı duymayacağım sana kusura bakma" dedi.

Cemre Cansın Ceyhan, yarışmadaki 5. soruda ise elendi. "TDK Güncel Türkçe Sözlük'te eş anlamlısı 'uçan top' olan hangisidir?" sorusuna doğru yanıt olan voleybol yerine basketbol yanıtını veren Cansın, Kim Milyoner Olmak İster'e 2 bin TL ile veda etti.