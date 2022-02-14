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Akıllı telefonlara, en çok bağımlı olan ülkeler açıklandı

Geçtiğimiz yıllarda araştırmalara göre akıllı telefon bağımlılığın insan sağlığı etkisi hakkında birtakım raporlar çıkmıştı. Şimdi ise akıllı telefonlara bağımlı olan ülkeler açıklandı.

Eklenme : 14 Şubat 2022 10:42
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Akıllı telefonlara, en çok bağımlı olan ülkeler açıklandı

Akıllı telefonlara bağımlılık konusunda araştırmalar günden güne artmaya devam ediyor. Geçtiğimiz yıllarda da yapılan bir araştırmaya göre akıllı telefon bağımlılığının beyne hasar verdiği ortaya çıkmıştı. Kısaca bu olaydan bahsedecek olursak; Nomofobi (telefonsuz kalma korkusu) olarak da bilinen akıllı telefon bağımlılığı, genellikle interneti aşırı kullanma sorunu veya internet bağımlılığı bozukluğu tarafından tetikleniyor.

Araştırmacılar 22'sinde akıllı telefon bağımlılığı olan toplam 48 kişide MRI taraması yapılmıştı. Görüntüler beyindeki azalan aktivite düzeyini de ortaya çıkardı. Daha sonra akıllı telefon bağımlıları ve bağımlı olmayanlarla karşılaştırılmıştı. Çocuklar günümüzde akıllı telefonlarda çok zaman harcadığından, akıllı telefon bağımlılığı bilim adamları ve tıp uzmanları arasında artan bir endişe haline geldi. Şimdi ise bu içeriğimizde yapılan bir araştırmaya göre akıllı telefonlara bağımlı olan ülkeler hakkında bilgiler vereceğiz.

Akıllı telefonlara bağımlı olan ülkelerde Türkiye 8. sırada

Kanada'da bulunan McGill Üniversitesi'ndeki araştırmacılar 2014 yılından 2020 yılına kadar tüm dünya genelinde yaklaşık 35 bin kişinin kapsadığı bir rapor yayınladı. Araştırmaya göre akıllı telefonlara bağımlı olan ülkeler arasında ilk ülke Çin oldu.

İkinciliği üstlenen ülke ise Suudi Arabistan oldu. Türkiye'de 8. sırada yer aldı. 11. sırada da İtalya bulunuyor. Amerika Birleşik Devletleri ise 18. sırada yer alıyor. Fransa da listenin sondan ikincisi oldu. Akıllı telefon bağımlı olan ülkelerin sonuncusu da Almanya oldu.

Akıllı telefonlara bağımlı olan ilk 10 ülke

1. Çin

Bilindiği gibi Çin'deki akıllı telefon pazarı, dünyanın büyük akıllı telefon pazarıdır. Geçtiğimiz yılda satılan akıllı telefon satışı 1.5 milyarı geçerek zirveye oturmuştu. Açıkçası en çok akıllı telefon bağımlı olan ülkeler arasında ilk sırada olması pek de sürpriz bir olay değil.

2. Suudi Arabistan

Petrol zenginliği olarak bilinen ülke Suudi Arabistan ve ortalama olarak akıllı telefonların kullanımı da otomatikman artması doğal olarak karşılanıyor. Suudi Arabistan'da en az 21 milyon akıllı telefon kullanıcısı bulunuyor.

3. Malezya

Malezya da akıllı telefon bağımlılığında ilk sıralarda bulunan petrol ülkesidir. Ülkede en çok kullanılan akıllı telefon markaları ise Samsung ve Huawei'dir. Ayrıca kullanıcılar Android işletim sistemini tercih ediyorlar.

4. Brezilya

Listenin 4. sırasında bulunan Brezilya'da en çok tercih edilen akıllı telefon markası Samsung oldu. Diğer tercih edilen markalar ise Motorola, Huawei ve Apple oldu.

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5. Güney Kore

Bilindiği gibi Güney Kore birçok teknoloji şirketlerini barındırıyor. Bu yüzden de aslında akıllı telefon bağımlı olan ilk ülkeler arasında olması da çok şaşırtıcı değil.

6. İran

Listede bulunan en sürpriz olan ülkeler arasında bulunan İran oldu. Bilindiği gibi İran'da pek çok sosyal medya platformları yasak olsa da 6. sırada olması şaşırtıcı. Ülkede en çok kullanılan akıllı telefon markası Samsung oldu.

7. Kanada

Listenin 7. sırasında bulunan Kanada'da kullanılan akıllı telefon yaklaşık 30 milyonu geçiyor. Ülkede en çok tercih edilen akıllı telefon markası ise Apple oldu.

8. Türkiye

8. sırada bulunan ülke, Türkiye oldu. Ülkemizde tercih edilen akıllı telefon markaları ise Xiaomi, Apple ve Samsung'dur.

9. Mısır

Akıllı telefonlara bağımlı olan ilk Afrika ülkesi oldu. Ülkede tercih edilen en çok akıllı telefon markalarından bahsedecek olursak; Xiaomi, Samsung ve Apple ülkede beğenilerek kullanılıyor.

10. Nepal

Nepal dünyanın en büyük dağlarından olan Himalaya dağlarına ve en yüksek zirve Everest Dağı'na sahip olan ülke olarak biliniyor. Ülkede en çok kullanılan akıllı telefon markaları Xiaomi ve Samsung açık ara zirvede.

WebTekno

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