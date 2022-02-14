Temel gıda ürünlerindeki KDV indirimi başladı... İndirimler hangi ürünleri kapsıyor?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Hazine ve Maliye Bakanlığınca düzenlenen "Türkiye Ekonomi Modeli Yeni Adımlar ve Enflasyon Tedbirleri" tanıtım toplantısında açıkladığı temel gıda maddelerinde uygulanacak katma değer vergisi (KDV) indirimi başladı.

Buna göre, temel gıda ürünlerinde bugünden itibaren KDV yüzde 8'den yüzde 1'e indirildi. Ticaret Bakanı Mehmet Muş, denetimlerin daha da yoğunlaşacağını söyleyerek marketleri uyardı: "Yapacağımız denetimler neticesinde KDV indirimini fiyatlara yansıtmayan ve haksız fiyat artışlarıyla vatandaşlarımızı mağdur eden marketlere en ağır yaptırımları uygulayacağımızdan kamuoyunun hiçbir şüphesi olmasın."

KDV İNDİRİMİ HANGİ ÜRÜNLERDE GEÇERLİ?

KDV indirimi uygulan temel gıda ürünleri listesi şöyle:

- pirinç, bulgur, nohut gibi tüm bakliyat ürünleri,

- su,

- çay,

- şeker,

- tuz,

- sıvı ve katı yağlar,

- kırmızı et,

- beyaz et,

- balık,

- süt,

- yoğurt,

- peynir,

- zeytin,

- yumurta,

- patates, soğan, biber, domates, salatalık gibi sebze ürünleri,

- meyveler,

- konserveler,

- turşu,

- salça,

- reçel,

- bal,

- pekmez,

- tahin helvası,

- fındık ezmesi,

- çikolata,

- lokum,

- bisküvi,

- kraker,

- gofret,

- pasta, kek, baklava, yufka,

- makarna, şehriye,

- tahıl gevreği,

- fındık, ceviz, Antep fıstığı, badem gibi kuruyemiş ürünleri,

- baharatlar,

- bebek mamaları