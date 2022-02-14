YÖK Başkanı'ndan 'YKS'de barajların kaldırılması' açıklaması

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, üniversite sınavında baraj puan uygulamasının kaldırılmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. "Temel amacımız daha fazla adayın tercih yapabilmesidir" diyen Özvar, "Barajın kaldırılması sınavsız üniversite demek değil" diye konuştu.

"PUAN ÜSTÜNLÜĞÜNE DAYANAN BİR DÜZENLEME"

Özvar, "Bu puan üstünlüğüne dayanan bir düzenleme. Dolayısıyla en yüksek puanı alabilen öğrenciler ancak programalara yerleşebilecek. Puanları tutmayanların kayıt yaptırma hakkı olmayacak. Tartışmayı bu çerçevede görmek lazım. Daha fazla öğrencinin aslında kontenjanlara ulaşılabilir olması lazım. Bu açıdan sistem aslında daha dinamik bir sürece girmiş oluyor" sözlerini kullandı.