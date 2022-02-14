Türkiye 5 ayda 1247 ton hamsi ihraç etti

Türkiye'den 5 aylık dönemde 26 ülkeye 1247 ton hamsi ihraç edildi.

AA muhabirinin, Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden yaptığı derlemeye göre, avlanma sezonunun başladığı 1 Eylül 2021-31 Ocak 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilen hamsi ihracatından 5 milyon 676 bin 301 dolar gelir elde edildi.

Söz konusu dönemde 26 ülkeye 1247 ton hamsi satıldı. Ülkeden geçen sezonun aynı döneminde 917 tonluk hamsi ihracatı karşılığında 4 milyon 421 bin 664 dolar kazanç sağlanmıştı. Böylece, Türkiye'den yapılan hamsi ihracatı geçen sezonun aynı dönemine göre miktar bazında yüzde 36, değerde ise yüzde 28 arttı.

Fransa, bu dönemde en fazla hamsinin ihraç edildiği ülke oldu. Bu ülkeye 1 milyon 646 bin 878 dolar karşılığı 267 ton hamsi gönderildi. Fransa'ya geçen sezonun aynı döneminde 1 milyon 501 bin 651 dolar karşılığı 252 ton hamsi ihraç edilmişti. Türkiye'den böylece Fransa'ya yapılan hamsi ihracatı da geçen sezonun aynı dönemine göre miktarda yüzde 6, değerde de yüzde 10 arttı.

Fransa'yı 232 ton karşılığı 1 milyon 398 bin 414 dolarla Belçika ve 250 ton karşılığı 1 milyon 129 bin 937 dolarla Almanya izledi.

Öte yandan bu dönemde Lübnan, Umman, Katar, Suriye ve Kenya'ya da hamsi satıldı.

DKİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, AA muhabirine, hamsinin su ürünleri ihracatında önemli bir potansiyel oluşturduğunu söyledi.

Bu yıl rekoltede yaşanan düşüşten ötürü bekledikleri artışı yakalayamadıklarını anlatan Gürdoğan, şöyle devam etti:

"Hamsi işlenmiş ürün olarak da ihraç edilmeye başlandı. Bu haliyle Avrupa'dan önemli talep almaya başladık. Hamsiyi katma değerli ürün haline getirip 12 ay ihraç edebilir duruma gelmek istiyoruz. Son yıllarda firmalarımızın bu yönde Ar-Ge çalışmaları ve yatırımları var. İnşallah önümüzdeki yıllarda ürün çeşitliliğimizin daha da artacağını düşünüyoruz."

Hamsi avcılığının sürdürülebilir bir boyuta taşınmasını önemsediklerini aktaran Gürdoğan, denizlerdeki kirliliğin yanında kontrolsüz avcılığa karşı denetim mekanizmasının çok iyi çalışması gerektiğini sözlerine ekledi.