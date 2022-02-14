2022 yılı memur aylık katsayısının değiştirdiği ödemeler

Aile Yardımı Ödeneği (Çocuk İçin- İki çocuk sınırı 2010 yılından itibaren kaldırılmıştır)

(Bir çocuk için 250, iki çocuk için 500*Maas Katsayısı)

(Not: 0-6 yaş arası için (72 nci ay dahil) iki katı uygulaması yapılmaktadır.)

(Bir çocuk) 58,86 TL

(İki çocuk) 117,72 TL

(Üç çocuk) 176,58 TL

(Dört çocuk) 235,44 TL (Beş çocuk) 294,3 TL



(Not: 0-6 yaş arasındaki çocuklar için 2 katı ödenecektir.)