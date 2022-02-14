2022 yılı memur aylık katsayısının değiştirdiği ödemeler
Memurlar.net olarak 2022 yılı memur aylık katsayısının değiştirdiği ödemeleri açıklıyoruz
Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 22 Ocak 2022 tarihi itibariyle yayımlanan
yeni Genelge ile aylık katsayı 0,235445, memuriyet taban aylığı katsayısı 3,68518,
iş güçlüğü, iş riski, temininde güçlük ve mali sorumluluk zamlarının aylık tutarlara
çevrilmesinde kullanılacak yan ödeme katsayısı 0,074667 oldu.
01/01/2022 ila 01/07/2022 tarihleri arasında geçerli olan katsayılara göre yapılan ödemelerle ilgili gerekli bilgileri açıklıyoruz.
|
KATSAYILAR
|
Maaş Katsayısı
|
0,235445
|
Taban Aylık Katsayısı
|
3,68518
|
Yan Ödeme Katsayısı
|
0,074667
|
Kıdem Aylık Göstergesi
|
Her hizmet yılı için 20,
2022 yılı Aile yardımı ödeneği (Eş ve çocuklar için)
|
Aile Yardımı Ödeneği (Eş için)
|
535,16 TL
|
Aile Yardımı Ödeneği (Çocuk İçin- İki çocuk sınırı 2010 yılından itibaren kaldırılmıştır)
|
(Bir çocuk) 58,86 TL
(Beş çocuk) 294,3 TL
2022 yılı doğum ve ölüm yardım ödeneği
|
Doğum Yardımı Ödeneği
|
Türk vatandaşlarına, canlı doğan birinci çocuğu için 300 TL,
|
Ölüm Yardımı Ödeneği
|
-2.236,72 TL
|
Milletvekili iken vefat edenlerinin yakınlarına yapılacak Ölüm Yardımı Ödeneği (9500 * Maaş Katsayısı*12)
|
26.841,72 TL
|
Milletvekilliği sona erenlerin yakınlarına yapılacak Ölüm Yardımı Ödeneği ((9500 * Maaş Katsayısı*6)
|
13.420,86 TL
|
Sigortalılar için cenaze ödeneği
|
1.250 TL
2022 Özel hizmet tazminatı için kullanılacak olan tutar
|
Özel Hizmet Tazminatı Tavanı
|
2.236,72 TL
2022 YILI HARCIRAH TUTARLARI
|
YURTIÇI HARCIRAHLAR
|
a) Ek Göstergesi 8000 ve Daha Yukarı Olanlar (1)
|
80,00
|
(1) 6245 sayılı Harcırah Kanununun 33 üncü maddesinin (b) bendine göre verilecek gündeliklerin hesabında bu tutar esas alınır.
|
Arazi Üzerinde Çalışanlara Verilecek Tazminatlar (Madde 50)
|
1-50.maddesinin 1,2,4 ve 5.bentlerinde yer alan personelden
|
|
Bu tazminattan yararlananlardan;
2022 yılında maaşlardan kesintiler
|
Memurlara Yapılan Ödemeler ve Bu Ödemelerden Yapılacak Kesintiler
|
VERGİ ORANLARI
|
Damga Vergisi Oranları (16.08.1999'dan İtibaren 99/1342 s. B.K.K.)
|
|
GELİR VERGİSİ TARİFESİ (ÜCRETLİLER İÇİN)
|
32.000 Türk Lirasına kadar
|
%15
|
70.000 Türk Lirasının 32.000 lirası için 4.800 TL, fazlası
|
%20
|
170.000 Türk Lirasının 70.000 lirası için 12.400 TL(ücret gelirlerinde 250.000 TL'nin 70.000 TL'si için 12.400 TL), fazlası
|
%27
|
880.000 TL'nin 170.000 TL'si için 39.400 TL (ücret gelirlerinde 880.000 TL'nin 250.000 TL'si için 61.000 TL)
|
%35
|
880.000 TL'den fazlasının 880.000 TL'si için 287.900 TL (ücret gelirlerinde 880.000 TL'den fazlasının 880.000 TL'si için 281.500 TL) fazlası
|
%40
|
BRÜT ASGARİ ÜCRET
|
5.004 TL
|
SGK PRİMİ% 14
|
700,56
|
İŞSİZLİK SİG. PRİMİ % 1
|
50,04
|
KESİNTİLER TOPLAMI
|
750,60
|
NET ASGARİ ÜCRET
|
4.253,40
|
İŞVERENE MALİYETİ (TL / AY)
|
ASGARİ ÜCRET
|
5.004,00
|
SGK PRİMİ% 15.5 (İşveren Payı) (*)
|
775,62
|
İŞVEREN İŞSİZLİK SİGORTA PRİMİ % 2
|
100,08
|
İŞVERENE TOPLAM MALİYET
|
5.879,70
|
Alt sınır aylık tutarı
|
5434 sayılı Kanun'a göre bağlanacak emekli aylığının alt sınırı 14. derece'nin 2. kademesi üzerinden 30 fiili hizmet yılı için hesaplanan emekli aylığı.
|
4.289,4
|
Tayın bedeli tutarı (2100* Maaş Katsayısı)
|
495,43
|
Kıdem tazminatı tavanı
|
10.848,59
|
399 sayılı KHK/3.md. (c) bendi uyarınca sözleşmeli olarak çalıştırılan personelin ücret tavanı
|
12.886,55
|
Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların 3'üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan ücret tavanı
|
11.488,07
|
Mal beyanında esas alınacak şube müdürü maaşı
|
10.437,06
|
Emekli olacak kamu personeline ödenecek yol tazminatı (13.558* Maaş Katsayısı)
|
3.192,16
|
Bedelli askerlik tutarı (240.000* Maaş Katsayısı)
|
56.506,8
|
Koruma kararı devam eden kız çocuklarından evlenenlere yapılacak evlenme yardımı tutarı (50.000* Maaş Katsayısı)
|
11.772