Uluslararası TÜBA Akademi Ödülleri için müracaatlar başladı

TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker, yaptığı açıklamada, Uluslararası TÜBA Akademi Ödülleri'ne dünyanın pek çok yerinden yapılan başvuruların oldukça memnuniyet verici olduğunu belirtti.

Ödül programında öncü, özgün ve çığır açıcı özellikleriyle öne çıkan başvuruların uzun ve detaylı değerlendirilmesi sonucunda ödül almaya hak kazanan bilim insanlarını her yıl Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırladıklarını anımsatan Şeker, "Ülkemizin bilim alanında ev sahipliğini yapmak Akademimiz adına onur verici. Bu anlamda sorumluluğumuzun farkındayız, TÜBA çatısı altındaki tüm program süreçlerini ve projeleri bu farkındalıkla yürütüyoruz." ifadelerini kullandı.

Şeker, TÜBA üyeleri, üniversite rektörlükleri, dünya bilim akademileri, uluslararası akademik kuruluşlar ve TÜBA tarafından davet edilen diğer kişi ve kurumlarca aday gösterilen bilim insanlarının, ödül programının komitelerince değerlendirildiğini kaydetti.

Ödüllerden birinin, her yıl 3 alan arasında dönüşümlü olarak Türkiye vatandaşı veya Türkiye ile ilgili bağlantılı çalışmaları olan bilim insanlarına verildiğinin altını çizen Şeker, bu yıl için Türkiye bağlantılı ödülün Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 2022 yılının "Sürdürülebilir Kalkınma için Uluslararası Temel Bilimler Yılı" ilan edilmesi dolayısıyla fen ve mühendislik bilimleri alanında tevcih edileceği bilgisini verdi.

- 15 Nisan'a kadar sürecek

TÜBA Uluslararası Akademi Ödülleri, bütün bilim insanlarına açık, her yıl fen ve mühendislik bilimleri, sağlık ve yaşam bilimleri, sosyal ve beşeri bilimler olmak üzere farklı bilim alanlarında aday gösterilenlere her kategoride bir ödül olarak veriliyor.

Aday gösterilen bilim insanlarının çalışmaları ve katkıları, 3 ödül alanında oluşturulan TÜBA Ödül Komitelerince yerli ve yabancı hakem görüşleri alınarak değerlendirilecek, ardından Komitelerin önerileri Akademi Konseyi'ne sunulacak ve ödül sahipleri Konsey tarafından belirlenecek.

Akademi Ödülü Madalyası, Akademi Ödülü Beratı ve takribi 30 bin dolar tutarındaki ödüller, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek törenle sahiplerine verilecek.

Uluslararası TÜBA Akademi Ödülleri'ne TÜBA üyeleri ve çalışanlarıyla değerlendirme süreçlerinde yer alan bilim insanları aday gösterilemiyor. Ayrıca Akademi Ödülleri'ne önerilen bilim insanlarının son 3 yılda Türkiye'de uluslararası düzeyde verilmiş bir başka bilim ödülü almamış olması gerekiyor.

Bu yılki ödül programına ilişkin süreç, 15 Nisan'a kadar devam edecek.