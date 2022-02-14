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Hatay'da öğrenciler atık ahşapları ihtiyaç sahipleri için mobilyaya dönüştürüyor

Okul Müdürü Volkan Şeşen:"Her ay ihtiyaç sahibi 50 ailenin mobilyasını yenilemeyi hedefliyoruz"-"Mobilya bölümüzdeki öğrencilerimiz hem paylaşmayı hem de mesleklerindeki tüm incelikleri öğrenerek kalifiye eleman oluyorlar."

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 14 Şubat 2022 11:27
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Hatay'da öğrenciler atık ahşapları ihtiyaç sahipleri için mobilyaya dönüştürüyor

Şehit Serkan Talan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, atölyede kullandıkları malzemelerden geriye kalan atık ahşaplarla ihtiyaç sahiplerinin mobilyalarını yeniliyor.

Türkiye'nin birçok bölgesindeki okullara sıra yapan öğrenciler, "Meslek Lisesi Öğrencileri Ailelerle Buluşuyor Projesi" kapsamında da kalan malzemelerle mahallelerindeki ihtiyaç sahibi ailelere elbise dolabı, kitaplık, masa ya da kapı yapıyor.

Okul Müdürü Volkan Şeşen, AA muhabirine, 15 öğretmen ve 50 öğrenciyle iki ay önce başlayan projenin tüm hızıyla sürdüğünü söyledi.

Mahallelerindeki ihtiyaç sahibi ailelerin mobilyalarını yenilediklerini belirten Şeşen, atıl durumdaki ahşapların da bu sayede anlamlı bir şekilde değerlendirildiğini anlattı.

İşe öncelikle ihtiyaç sahibi ailelerin tespitiyle başladıklarını aktaran Şeşen, şöyle konuştu:

"Mobilya bölümünde görev alan öğretmen ve öğrencilerimiz okul çevresindeki mahallelerde, ailelerin tespiti noktasında titiz bir çalışma yürütüyor. Öncelikle evlerdeki bakım ve onarıma muhtaç mobilyalar yapılıyor. Mobilyası bulunmayan veya kullanılmayacak durumda olan ailelerimiz için atölyemizde elbise dolabı, çocuk masası, kitaplık, pencere, kapı, mutfak dolabı gibi ürünler yapılıyor."

Şeşen, projeyle okul çevresindeki tüm ihtiyaç sahibi ailelere ulaşmayı hedeflediklerini belirtti.

Öğrencilerin büyük bir keyifle çalıştığını aktaran Şeşen, "Her ay ihtiyaç sahibi 50 ailenin mobilyasını yenilemeyi hedefliyoruz. Mobilya bölümümüzdeki öğrencilerimiz hem paylaşmayı hem de mesleklerindeki tüm incelikleri öğrenerek kalifiye eleman oluyorlar." dedi.

Mobilyası yenilenen Necim Atakan (62) da öğrencilerin örnek davranışlarından dolayı çok mutlu olduğunu ifade etti.

Maddi durumunun kötü olduğunu anlatan Atakan, "Hepsinin ellerine sağlık, Allah bu öğrencilerimizin muhabbetlerini arttırsın, onlara çok teşekkür ederim. Maddi durumum iyi değil, yeni mobilya almaya imkanımız yok. Oldukça ihtiyacımız vardı, bu uygulama çok güzel oldu. Emeği geçenlere çok teşekkür ederiz." diye konuştu.

Mobilya bölümü 9. sınıf öğrencisi Hüseyin Köse ise ihtiyaç sahibi ailelere mobilya ürettiği için mutlu olduğunu belirtti.

Haftanın 3 günü çalıştıklarını anlatan Köse, şunları kaydetti:

"Öncelikle işe ailelerin ihtiyaçlarını yerinde tespit ederek başlıyoruz. Atölyemizdeki kullanılmayan atıl durumdaki ahşaplardan aileler için mobilya üretiyor ve kendilerine teslim ediliyoruz. Bu projede yer aldığım ve ailelerin mutluluğuna katkım olduğu için çok mutluyum."

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