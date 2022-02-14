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BAE basını Erdoğan'ın ziyareti öncesi 'Türkiye ile stratejik ilişkiler gelişiyor' manşetleri attı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün başlayacak Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ziyareti ülke basınında geniş yer buldu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 14 Şubat 2022 11:29
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BAE basını Erdoğan'ın ziyareti öncesi 'Türkiye ile stratejik ilişkiler gelişiyor' manşetleri attı

BAE'de yayımlanan gazeteler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretini, "Türkiye ile stratejik ilişkiler gelişiyor" manşetleriyle duyurdu.

El Vatan gazetesi, "BAE ve Türkiye: Büyüyen stratejik ilişkiler" başlığını kullandığı haberde, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün BAE'ye yapacağı ziyaret, BAE ile dost Türkiye arasında büyüyen stratejik ilişkileri güçlendirme ve daha ileri bir düzeye taşıma yolunda önemli bir adım teşkil ediyor." değerlendirmesine yer verdi.

Haberde ayrıca, iki ülke liderlerinin ortak çalışma geliştirme konusundaki istekliliğine vurgu yapıldı.

Ziyareti "Gelişen stratejik ilişkiler" başlığıyla manşetinden veren El İttihad gazetesi de Abu Dabi ve Ankara ilişkilerinde gelişen ekonomik ortaklık ve ileriye dönük bir yatırım sıçraması olduğuna dikkati çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BAE ziyaretinin stratejik ilişkileri güçlendirme ve daha ileri bir düzeye taşıma yolunda önemli bir adım olduğunu vurgulayan gazete, Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın Ankara ziyaretinin de Türkiye-BAE ilişkilerinin başta ekonomi olmak üzere birçok alanda gelişmesi açısından önemli bir başlangıç teşkil ettiğini belirtti.

- "Stratejik ilişkilerde sıçrama"

El Beyan gazetesi de Erdoğan'ın BAE'ye yapacağı ziyareti, "Stratejik ilişkilerde sıçrama" manşetiyle okuyucularına aktardı.

İki ülke arasındaki ekonomik anlaşmaların tarihinin en yüksek seviyesinde olduğuna işaret edilen haberde, Erdoğan'ın ziyaretinin ilişkileri daha güçlü bir seviyeye taşıyacağı kaydedildi.

BAE Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayid Al Nahyan'ın Diplomasi Danışmanı Enver Gargaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Abu Dabi'ye ziyaretinin ikili ilişkilerde yeni olumlu bir sayfa açacağını belirtmişti.

Gargaş, dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Erdoğan'ın ziyaretiyle ilgili değerlendirmesinde, "Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın Türkiye'ye ziyaretinden sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BAE ziyareti, iki ülke arasındaki ikili ilişkilerde yeni olumlu bir sayfa açarak, müreffeh bir geleceği garantilemek üzere bağlı kaldığımız bu doğrultuda gerçekleşiyor." ifadelerini kullanmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın daveti üzerine, 14-15 Şubat'ta BAE'ye resmi ziyarette bulunacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti kapsamında yapılacak görüşmelerde, Türkiye-BAE arasındaki ikili ilişkiler tüm yönleriyle değerlendirilerek, iş birliğinin geliştirilmesi imkanları ele alınacak.

Erdoğan ayrıca, Dünya Fuarı "EXPO 2020 Dubai"ye giderek, "Türkiye Ulusal Günü" olarak belirlenen 15 Şubat'ta Türkiye sergi alanını ziyaret edecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BAE ziyareti öncesi, BAE'nin en yüksek binası Burc Halife'ye, İstiklal Marşı eşliğinde Türk bayrağı ve Türkçe "Hoş geldiniz" yazısı yansıtılmıştı.

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