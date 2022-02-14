Türk astronomlar uzayda iki gezegen keşfetti

2022 yılı memur aylık katsayısının değiştirdiği ödemeler
2022 yılı memur aylık katsayısının değiştirdiği ödemeler
Merkez Bankası'ndan 'FAST' kararı...5 bin TL'ye çıkarılıyor
Merkez Bankası'ndan 'FAST' kararı...5 bin TL'ye çıkarılıyor
Erdoğan:Ters adım atanlara şiddetli ceza uygulayacağız
Erdoğan:Ters adım atanlara şiddetli ceza uygulayacağız
Altın haftaya yükselişle başladı, gramı 805 TL'den işlem görüyor
Altın haftaya yükselişle başladı, gramı 805 TL'den işlem görüyor
YÖK Başkanı'ndan 'YKS'de barajların kaldırılması' açıklaması
YÖK Başkanı'ndan 'YKS'de barajların kaldırılması' açıklaması
Yozgat'ta 'Görevi kötüye kullanma ve rüşvetten' 7 kişi tutuklandı
Yozgat'ta 'Görevi kötüye kullanma ve rüşvetten' 7 kişi tutuklandı
Kovid-19 vakaları üç büyükşehirde arttı
Kovid-19 vakaları üç büyükşehirde arttı
Konut fiyatları fırlayacak! En az yüzde 60 zam bekleniyor
Konut fiyatları fırlayacak! En az yüzde 60 zam bekleniyor
Tapular Metaverse için hazır hale getiriliyor: Pilot il Amasya
Tapular Metaverse için hazır hale getiriliyor: Pilot il Amasya
5 Kamu kurumu 156 personel almak için ilana çıktı
5 Kamu kurumu 156 personel almak için ilana çıktı
Altını olana indirimli kredi faizi de geliyor
Altını olana indirimli kredi faizi de geliyor
KDV indirimi markete kalmayacak, vatandaşın cebine girecek
KDV indirimi markete kalmayacak, vatandaşın cebine girecek
TÜBİTAK, iş başvuru sistemini yeniledi
TÜBİTAK, iş başvuru sistemini yeniledi
Orman Genel Müdürlüğünün Taşra Teşkilatında Değişiklik
Orman Genel Müdürlüğünün Taşra Teşkilatında Değişiklik
Engelliler araç alamıyor
Engelliler araç alamıyor
Bakan Koca'dan sağlık çalışanına saldırıya tepki
Bakan Koca'dan sağlık çalışanına saldırıya tepki
Türkçe veya matematikten yarım net yapan tercih yapabilecek
Türkçe veya matematikten yarım net yapan tercih yapabilecek
13 Şubat 2022 koronavirüs tablosu açıklandı
13 Şubat 2022 koronavirüs tablosu açıklandı
EPDK'dan elektrik ücretlerine ilişkin açıklama
EPDK'dan elektrik ücretlerine ilişkin açıklama
Görevi başında kalp krizi geçiren polis hayatını kaybetti
Görevi başında kalp krizi geçiren polis hayatını kaybetti
Mahir Ünal: Elektrik konusu Kabine'de görüşülecek
Mahir Ünal: Elektrik konusu Kabine'de görüşülecek
13 ilde 'görevi kötüye kullanma ve rüşvet' operasyonu
13 ilde 'görevi kötüye kullanma ve rüşvet' operasyonu
Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferleri iptal edildi
Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferleri iptal edildi
Belediyeden imar vurgunu! Köylüler hayatının şokunu yaşadı
Belediyeden imar vurgunu! Köylüler hayatının şokunu yaşadı
Altın fiyatlarında yön ne olacak?
Altın fiyatlarında yön ne olacak?
Statü değiştiren kamu işçisine Yargıtay'dan kötü haber
Statü değiştiren kamu işçisine Yargıtay'dan kötü haber
Bakan Muş'tan marketlere uyarı: Denetimler yoğunlaşacak
Bakan Muş'tan marketlere uyarı: Denetimler yoğunlaşacak
Puanı yüksek adaylar elendi, öğretim görevlisinin eşi kadroyu aldı
Puanı yüksek adaylar elendi, öğretim görevlisinin eşi kadroyu aldı
Cumhur İttifak'ı genişleyecek mi? Erdoğan'dan sürpriz görüşme
Cumhur İttifak'ı genişleyecek mi? Erdoğan'dan sürpriz görüşme
80'inci kez pozitif çıktı! Bilim Kurulu Üyesi değerlendirdi
80'inci kez pozitif çıktı! Bilim Kurulu Üyesi değerlendirdi
Ana sayfaHaberler Teknoloji

Türk astronomlar uzayda iki gezegen keşfetti

Dünya'dan 1336 ışık yılı uzaklıktaki Kepler-451 çift yıldız sisteminde keşfedilen iki gezegen, Türkiye kaynaklı ikinci keşif olarak bilim tarihine geçti. Ankara Üniversitesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümünden Prof. Dr. Selim Osman Selam: "Gezegenlerden biri Jüpiter'in kütlesinin yaklaşık olarak 1,5 katı diğeri iki katına yakın. Gaz devi gezegenler olduğu için bu gezegenlerde hayat olma ihtimali yok."

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 14 Şubat 2022 11:31
Yazdır
Türk astronomlar uzayda iki gezegen keşfetti

Ankara Üniversitesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü araştırmacıları, Dünya'dan 1336 ışık yılı uzaklıktaki Kepler-451 çift yıldız sisteminde iki gezegen keşfetti.

Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölüm Başkanı ve Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selim Osman Selam, aynı bölümden araştırma görevlisi Ekrem Murat Esmer, Doç. Dr. Özgür Baştürk ve Prof. Dr. Selim Osman Selam ile İstanbul Üniversitesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümünden Doktor Öğretim Üyesi Sinan Aliş tarafından gerçekleştirilen ve saygın bir uluslararası dergide yayımlanan keşif, Türkiye kaynaklı ikinci gezegen keşfi olarak bilim tarihine geçti.

Prof. Dr. Selim Osman Selam, iki yeni gezegen keşfine ilişkin açıklamayı AA muhabirine yaptı.

Keşif için Ankara Üniversitesi Kreiken Rasathanesi'nde bulunan 80 santimetre çaplı Prof. Dr. Berahitdin Albayrak teleskobu ve İstanbul Üniversitesi Gözlemevi'nin Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ulupınar Gözlemevi Yerleşkesi'nde bulunan 60 santimetre çaplı teleskobu ile çift yıldızın ışık ölçüm gözlemlerinin yapıldığını anlatan Selam, bunun yanı sıra Kepler ve TESS uzay teleskoplarının elde ettiği gözlemlerin de kullanıldığını ve çift yıldızın tutulma zamanlarının analiz edildiğini bildirdi.

"Bu gözlemlerimizle Kepler-451 sisteminde daha önce keşfedilmiş olan bir gezegene ilave olarak Jüpiter boyutlarında iki dev gezegenin daha varlığını keşfetmiş olduk." bilgisini paylaşan Selam, şöyle devam etti:

"Bu sistemde görülen tutulmaların zamanındaki değişimler kullanılarak gezegenlerin keşifleri gerçekleştirildi. Yapılan çalışmada toplam üç gezegen barındıran bu sistemin kararlı yörüngelerde dolandıkları da tespit edildi. Çift yıldızlar etrafında gezegen bulma işi biraz zorlu bir iştir. Dünya literatürüne bakılacak olursa çift yıldızlar etrafında gezegen keşfi Türkiye'den ilk kez yapılıyor. Ayrıca Türkiye'den ilk gezegen keşfi de Ankara Üniversitesine aitti, böylece ikinci gezegen keşfi de yine Ankara Üniversitesinde yapılmış oldu.

Çift yıldızlar etrafındaki 21. ve 22. gezegeni Türk araştırmacılar bulduğundan uzayda bu anlamda keşfi yapılan gezegen sayısı 22'ye çıktı. Gezegenlerden biri Jüpiter'in kütlesinin yaklaşık olarak 1,5 katı, diğeri de iki katına yakın. Gaz devi gezegenler olduğu için bu gezegenlerde hayat olma ihtimali yok. Yörünge sürelerini de hesapladık. Keşfedilen gezegenlerden bir tanesinin çift yıldız sistemi etrafındaki yörünge dönemi, yani bir yılı 43 günde, diğeri ise bir yılı 1800 günde tamamlıyor."

- Bilim dünyasında yeni heyecan yarattı

Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölüm Başkanı ve Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selim Osman Selam, Kepler-451 çift yıldız sisteminin yaklaşık 29 bin 300 santigrat yüzey sıcaklığına sahip altcüce türü bir yıldız ile 2580 santigrat yüzey sıcaklığındaki cüce türü başka bir yıldızdan oluştuğunu belirterek, "Ayrıca, Kepler-451, Kepler-47'den sonra etrafında ikiden fazla gezegen keşfedilen ikinci çift yıldız sistemi olmuştur." dedi.

Çift yıldız sisteminin bileşenlerinden birinin bir anlamda hayatının sonuna gelmiş bir yıldız olduğunu ve sadece sıcak çekirdeğinin bulunduğunu belirten Selam, "Bu tür yıldız sistemlerinin etrafında gezegen bulmuş olmak, bu işlerin teorisi ve evrim çalışmaları açısından da ilginç bir fırsat sunuyor. Çünkü genel olarak bu tür cisimlerin etrafında aslında pek de gezegen beklenmiyor. Bu anlamda da ilginç ve bilim dünyasında heyecan yaratan bir keşif olarak gerçekleşti." diye konuştu.

TÜBİTAK tarafından Doç. Dr. Özgür Baştürk yürütücülüğünde sürdürülen "Zamanlama Yöntemiyle Ötegezegen Keşfi" başlıklı 1001 AR-GE Projesi kapsamında desteklenen çalışmanın aynı zamanda doktora öğrencisi araştırma görevlisi Ekrem Murat Esmer'in doktora tez çalışması kapsamında yapıldığını aktaran Selam, "Kepler-451 sistemindeki gezegenlerin keşfinin açıklandığı bilimsel makale, Oxford Üniversitesi Yayınları tarafından basılan ve alanın en prestijli dergilerinden biri olan "Monthly Notices of the Royal Astronomical Society" dergisinde yayınlandı."

- Yeni gezegenlerin adları kurallara göre verildi

Çalışma kapsamında aynı çift yıldız sisteminde önceden keşfi yapılmış diğer gezegenin yörünge döneminin ise 406 gün olarak güncellendiğini ifade eden Selam, Türk astronomlarca keşfedilen bu yeni gezegenlerin ise sistemde 2015 yılında keşfedilen gezegene benzer kütlede olduğunu söyledi.

Prof. Dr. Selim Osman Selam, Kepler-451 çift sisteminde keşfedilen iki yeni gezegenle birlikte toplamda bu üç gezegen, uluslararası isimlendirme kurallarına göre "Kepler451b", "Kepler451c" ve "Kepler451d" isimleri ile astronomi camiasının ortak ötegezegen kataloğunda (exoplanet.eu) yerlerini aldığını bildirdi.

Türk astronomların gezegen keşfine ilişkin makaleye "DOI: https://doi.org/10.1093/mnras/stac357" ve "arXiv:https://arxiv.org/abs/2202.02118" internet adreslerinden ulaşılabiliyor.

Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız
Akıllı telefonlara, en çok bağımlı olan ülkeler açıklandı
Akıllı telefonlara, en çok bağımlı olan ülkeler açıklandı
Twitter'a yeni bir özellik daha geliyor
Twitter'a yeni bir özellik daha geliyor
SpaceX'in 40 uydusu güneş fırtınası nedeniyle düştü
SpaceX'in 40 uydusu güneş fırtınası nedeniyle düştü
Milli Füze Sistemi K+'ların teslimatı devam ediyor
Milli Füze Sistemi K+'ların teslimatı devam ediyor
iPhone'da yeni dönem
iPhone'da yeni dönem
Türkiye'nin hedef uçağı Şimşek'e 'süpersonik' özellik geliyor
Türkiye'nin hedef uçağı Şimşek'e 'süpersonik' özellik geliyor

Bu Habere Tepkiniz

Tarım Bakanlığı'nın görevde yükselme sınavı için açılan dava reddedildi
Tarım Bakanlığı'nın görevde yükselme sınavı için açılan dava reddedildi
Danıştay 2. Dairesi, dernek federasyonlarının, kendi üyesi derneklere uygulanma olanağı bulunmayan dava konusu düzenlemelere karşı dava açma ehliyeti bulunmadığını belirtti.
Memurların ve memur adaylarının karşılaştıkları sorular ve cevapları
Memurların ve memur adaylarının karşılaştıkları sorular ve cevapları
Uzun süredir okuyucularımızdan gelen sorulara cevap vermemiştik. Bugünkü yazımızda okuyucularımızdan gelen soruları cevaplamaya ve sorunlara da çözüm önerisi sunmaya çalışacağız.
2022 MEB EKYS sınav paketi yayında
2022 MEB EKYS sınav paketi yayında
https://sinav.memurlar.net/
Öğretmenlik Meslek Kanunu Resmi Gazete'de yayımlandı
Öğretmenlik Meslek Kanunu Resmi Gazete'de yayımlandı
TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaşan Öğretmenlik Meslek Kanunu Resmi Gazete'de yayımlandı.
MEB'den üç farklı konuda ek ders görüş yazısı
MEB'den üç farklı konuda ek ders görüş yazısı
MEB; işletmelerde meslek eğitimi uygulamaları, Bilim ve sanat merkezlerinde görev yapan yönetici ve öğretmenlere ödenecek ek ders ücretleri ve Özel eğitim öğretmenleri ek ders ücretine dair 3 ayrı görüş yazısı verdi
15 Şubat maaş bordroları e-Devlet'ten yayımlandı
15 Şubat maaş bordroları e-Devlet'ten yayımlandı
Kamu personelinin 15 Şubat 2022 tarihine ait maaş bordroları e-Devlet üzerinden yayımlandı
AYM'den ihraç edilen 'hakim ve savcıların' baro kaydına ilişkin önemli karar
AYM'den ihraç edilen 'hakim ve savcıların' baro kaydına ilişkin önemli karar
AYM ihraç edilen hakim ve savcıların baro kaydı için 'özel hayata saygı' hakkının ihlal edildiğine karar verdi
Başöğretmenlik için 33 yıl hizmet gerekecek
Başöğretmenlik için 33 yıl hizmet gerekecek
2006-2007 sürecinde uzman öğretmen olamayan bir öğretmenin başöğretmen olabilmesi için 33 yıllık hizmetinin olması gerecek
2020 DGS sınavı ile ilgili dava süreci İDDK'nın onama kararı ile sona erdi
2020 DGS sınavı ile ilgili dava süreci İDDK'nın onama kararı ile sona erdi
Danıştay İDDK Dikey Geçiş Sınavı ile ilgili ret kararını onadı
Sözlü sınavda başarısız olan adayların polis memuru olarak atanmaması hukuka uygun bulundu
Sözlü sınavda başarısız olan adayların polis memuru olarak atanmaması hukuka uygun bulundu
Danıştay İdari Dava Dairleri Kurulu, Polis Akademisi Fakülte ve Yüksekokullar eğitimini tamamlayanların polis memuru rütbesine aday memur olarak atanacakların belirlenmesi amacıyla yapılan sözlü sınavı hukuka uygun buldu.
Danıştay'dan tam kapanma dönemindeki 'tebligat süreleri' ile ilgili emsal karar
Danıştay'dan tam kapanma dönemindeki 'tebligat süreleri' ile ilgili emsal karar
Temyiz tarihini kaçıran avukata Danıştay'dan kötü haber! Muafiyetiniz vardı
İstanbul Üsküdar Belediyesi 50 zabıta memuru alacak
İstanbul Üsküdar Belediyesi 50 zabıta memuru alacak
İstanbul Üsküdar Belediyesi 50 zabıta memuru alacak. Son başvuru tarihi 1 Nisan 2022.
Aşk Mantık İntikam 33. bölüm fragmanı
Aşk Mantık İntikam 33. bölüm fragmanı
Aşk Mantık İntikam dizisi 33. bölüm fragmanı yayınlandı. Aşk Mantık İntikam'ın bu hafta yayınlanacak yeni bölümünde neler yaşanacak? Aşk Mantık İntikam 18 Şubat 2022 Cuma akşamı FOX'ta...
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 422 sözleşmeli personel alacak
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 422 sözleşmeli personel alacak
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 422 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 21 şubat 2022
Haftanın fırsat ürünleri (14-19)
Haftanın fırsat ürünleri (14-19)
Şok, a101 ve Bim fırsat Ürünleri