Samsun'da oksijen cihazının patlaması sonucu çıkan yangın söndürüldü
Apartmanın penceresinden çıkan alevler, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 14 Şubat 2022 11:34
Samsun'un Atakum ilçesinde oksijen cihazının patlaması sonucu çıkan yangın söndürüldü.
Yenimahalle 3167. Sokak'ta gece saatlerinde Hamit İnan'a ait apartmanın üçüncü katındaki ikamette çocuk odasında fişi prize takılı ve açık vaziyette unutulan oksijen cihazı patladı.
Patlama sonucu çıkan yangını fark eden ikamet sakinleri, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen ekipler, yangını kısa sürede söndürdü.
Yangında apartmanın penceresinden çıkan alevler çevredeki vatandaşlarca cep telefonlarının kamerasıyla kaydedildi.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız