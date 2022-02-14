Hazine yarın bono ihalesi ve kira sertifikası satışı gerçekleştirecek
Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın bono ihalesi düzenleyecek ve kira sertifikası satışı yapacak.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 14 Şubat 2022 12:31
Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, ihalede, 11 ay (343 gün) vadeli hazine bonosu yeniden ihraç edilecek.
Hazine, ayrıca, 2 yıl (728 gün) vadeli, 6 ayda bir kira ödemeli kira sertifikasının doğrudan satışını yapacak.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız