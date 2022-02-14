Hastanede başlayan aşkları 'engel' tanımıyor

Düzce'de yüzmek için girdiği derede boynunu kırarak fiziksel engelli hale gelen Serdar Yirmibeş, fizik tedavi gördüğü hastanede tanıştığı eşiyle mutlu bir hayat sürdürüyor.

Gölyaka ilçesine bağlı Saçmalıpınar köyünde yaşayan 32 yaşındaki Serdar Yirmibeş, 12 yıl önce yüzmek için girdiği derede boynunu kırmasıyla fiziksel engelli oldu.

Fizik tedavi görmek için hastaneye giden Yirmibeş, bu sırada bel fıtığı tedavisi gören eşi Semra Yirmibeş ile tanıştı. Birbirlerine aşık olan ve 2019 yılında evlilik kararı alan çift, tüm zorlukları birlikte aşıyor.

Aşk karşısında hiçbir şeyin engel olamayacağını ifade eden çift, sevgileriyle herkese örnek oluyor.

- "Aşk engel tanımaz ki"

Serdar Yirmibeş, AA muhabirine, eşiyle hastanede tanışıp anlaştıktan sonra evlenmeye karar verdiklerini belirterek, "Engellerimizin bize engel olmayacağına karar verdik. Hayatı normal yaşamaya devam ettik ve engelleri kafamızda bitirdik." dedi.

Sevgi karşısında her engelin aşılması gerektiğini belirten Semra Yirmibeş ise şunları söyledi:

"Eşimle hastanede tanıştık. O fizik tedavi görüyordu ben de bel fıtığından dolayı tedavi görüyordum. Daha sonra kendisiyle konuşmaya başladık. Kendi aramızda anlaştık ve evlilik yoluna girdik. Kışın genelde evlerdeyiz çok fazla dışarı çıkamıyoruz ama yazın havalar ısındığında dışarıya çıkıyoruz, bahçede geziyoruz birbirimizi videoya çekiyoruz. Engelleri kafamızda bitirdik. Aşk engel tanımaz ki. Seviyorsan her engeli de aşmak zorundasın. Eşimin her türlü ihtiyacında yanında oluyorum."