Kadın elbisesi giydirerek işkence yapan çete tutuklandı

Bakanlık ve sendika 3600 ek gösterge için bir araya gelecek
Bakanlık ve sendika 3600 ek gösterge için bir araya gelecek
İlaç fiyatlarında kur artışı: Avro kuru güncellendi
İlaç fiyatlarında kur artışı: Avro kuru güncellendi
Ekonomide yeni hamle: Enflasyonla Mücadele Timi
Ekonomide yeni hamle: Enflasyonla Mücadele Timi
ELDER'den açıklama: Elektrik tarifelerini dağıtım şirketleri belirlemiyor
ELDER'den açıklama: Elektrik tarifelerini dağıtım şirketleri belirlemiyor
Fırat Çakıroğlu davasında eski üniversite yöneticilerine ceza
Fırat Çakıroğlu davasında eski üniversite yöneticilerine ceza
Zincir marketlerden KDV indirimi açıklaması: Etiketlere yansıdı
Zincir marketlerden KDV indirimi açıklaması: Etiketlere yansıdı
İki üniversite için rektör adaylığı başvuruları başladı
İki üniversite için rektör adaylığı başvuruları başladı
MEB'den 3600 ek gösterge açıklaması
MEB'den 3600 ek gösterge açıklaması
Vali'den 'tebdili kıyafetle' hastane denetimi
Vali'den 'tebdili kıyafetle' hastane denetimi
Otoyol ve köprü geçişlerinde OGS kaldırıldı
Otoyol ve köprü geçişlerinde OGS kaldırıldı
KDV indirimi fiyatlara yansımaya başladı
KDV indirimi fiyatlara yansımaya başladı
2022 yılı memur aylık katsayısının değiştirdiği ödemeler
2022 yılı memur aylık katsayısının değiştirdiği ödemeler
Merkez Bankası'ndan 'FAST' kararı...5 bin TL'ye çıkarılıyor
Merkez Bankası'ndan 'FAST' kararı...5 bin TL'ye çıkarılıyor
Erdoğan:Ters adım atanlara şiddetli ceza uygulayacağız
Erdoğan:Ters adım atanlara şiddetli ceza uygulayacağız
Altın haftaya yükselişle başladı, gramı 805 TL'den işlem görüyor
Altın haftaya yükselişle başladı, gramı 805 TL'den işlem görüyor
YÖK Başkanı'ndan 'YKS'de barajların kaldırılması' açıklaması
YÖK Başkanı'ndan 'YKS'de barajların kaldırılması' açıklaması
Yozgat'ta 'Görevi kötüye kullanma ve rüşvetten' 7 kişi tutuklandı
Yozgat'ta 'Görevi kötüye kullanma ve rüşvetten' 7 kişi tutuklandı
Kovid-19 vakaları üç büyükşehirde arttı
Kovid-19 vakaları üç büyükşehirde arttı
Konut fiyatları fırlayacak! En az yüzde 60 zam bekleniyor
Konut fiyatları fırlayacak! En az yüzde 60 zam bekleniyor
Tapular Metaverse için hazır hale getiriliyor: Pilot il Amasya
Tapular Metaverse için hazır hale getiriliyor: Pilot il Amasya
5 Kamu kurumu 156 personel almak için ilana çıktı
5 Kamu kurumu 156 personel almak için ilana çıktı
Altını olana indirimli kredi faizi de geliyor
Altını olana indirimli kredi faizi de geliyor
KDV indirimi markete kalmayacak, vatandaşın cebine girecek
KDV indirimi markete kalmayacak, vatandaşın cebine girecek
TÜBİTAK, iş başvuru sistemini yeniledi
TÜBİTAK, iş başvuru sistemini yeniledi
Orman Genel Müdürlüğünün Taşra Teşkilatında Değişiklik
Orman Genel Müdürlüğünün Taşra Teşkilatında Değişiklik
Engelliler araç alamıyor
Engelliler araç alamıyor
Bakan Koca'dan sağlık çalışanına saldırıya tepki
Bakan Koca'dan sağlık çalışanına saldırıya tepki
Türkçe veya matematikten yarım net yapan tercih yapabilecek
Türkçe veya matematikten yarım net yapan tercih yapabilecek
13 Şubat 2022 koronavirüs tablosu açıklandı
13 Şubat 2022 koronavirüs tablosu açıklandı
EPDK'dan elektrik ücretlerine ilişkin açıklama
EPDK'dan elektrik ücretlerine ilişkin açıklama
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Kadın elbisesi giydirerek işkence yapan çete tutuklandı

Bursa'da, husumetli oldukları iki kişiyi evde alıkoyan, birine mermi yutturup silah zoruyla etek giydiren 1'i kadın 4 kişiden 3'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayda şiddete maruz kalan, birçok suç kaydı bulunan M.Ş. de çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Gamze Ü. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 14 Şubat 2022 17:17
Yazdır
Kadın elbisesi giydirerek işkence yapan çete tutuklandı

Bursa'da Yaşar Deniz Ç. (28) ve iki arkadaşı, bir eve götürdükleri E.M. (26) ve M.Ş.'nin ellerini ve ayaklarını bağlayarak tekme tokat dövdü. Yaşar Deniz Ç., rehin aldıkları gençlerin önce ağzına silah namlusu sokarak tehdit etti. Hareket etmekte zorluk çeken gençleri tekme tokat döven Yaşar Deniz Ç., Ebubekir T. ve Gökhan Y., daha sonra M.Ş.'ye silah zoruyla mermi yutturup etek giydirdi. Yaptıkları işkenceleri cep telefonuyla kayda alan gruba Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, görüntüleri izledikten 10 dakika sonra operasyon düzenleyerek Yaşar Deniz Ç.'yi ve yanındaki Ebubekir T. ile Gökhan Y.'yi gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen çete üyelerinden 3'ü ve kadın elbisesi giydirilen M.Ş. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Gamze Ü. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay

10 Şubat akşam saatlerinde Yıldırım ilçesi Karaağaç Mahallesi'nde meydana geldi. Yaşar Deniz Ç. ve yanındaki 2 arkadaşı, aralarında kız arkadaş meselesi yüzünden husumet bulunan E.M. ve M.Ş. ile buluştu. Taraflar arasında tartışma çıktı. Yaşar Deniz Ç. ve arkadaşları, E.M.'nin ve M.Ş.'nin ellerini ve ayaklarını bağlayıp ağzını bantladı. Yaşar Deniz Ç. ve arkadaşları yere yatırdıkları E.M.'yi önce tekme ve yumruklarla dövdü. Daha sonra Yaşar Deniz Ç. belinden çıkardığı tabancayı E.M.'nin ve M.Ş.'nin ağzına sokup tehdit etti. Tehdit sonrası Yaşar Deniz Ç., tabancanın şarjöründen çıkardığı mermiyi de M.Ş.'ye yutturdu. Yaşananların ardından şüpheliler, kıyafetlerini çıkardıkları M.Ş.'ye kadın elbisesi giydirdi. Zanlılar, E.M.'ye ve M.Ş.'ye sabaha kadar yapılan işkence anlarını cep telefonu kamerasıyla da anbean kaydetti.

E.M.'nin arkadaşlarının görüntülü ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri harekete geçerek 10 dakika içerisinde o eve operasyon düzenledi. Yaşar Deniz Ç. ve diğer iki şüpheli polis tarafından yakalanıp, gözaltına alındı.

Yaşar Deniz Ç.'nin 11 suç kaydı ve 1 aranmasının olduğu, kısa süre önce mahkeme kararıyla soyadını değiştirdiği öğrenildi. Olaya sebep gösterilen Gamze Ü.'nün de 4'ü uyuşturucudan 20 suç kaydı ve 16 kayıp kaydının olduğu ortaya çıktı.

Adrese yapılan operasyonda ise 1 adet tabanca, telsiz, kelepçe ve çok sayıda fişek ele geçirildi. Öte yandan, E.M.'nin ise çeşitli suçlardan kaydının olduğu bilgisine ulaşıldı.

Zanlılardan Yaşar Deniz Ç.'nin emniyette verdiği ilk ifadede, "M.Ş. ile aramızda kız arkadaş meselesi yüzünden husumet vardı. O gün M.Ş. eve geldi. Bir süre oturduktan sonra tartışıp kavga ettik. Arkadaşlarımla birlikte M.Ş. ve E.M.'nin ellerini bağladık. Korkutmak istedik. Pişmanım" dediği öğrenildi.

Adliyeye sevk edilen 1'i kadın 4 şüpheliden Yaşar Deniz Ç., Ebubekir T., Gökhan Y. ve kadın elbisesi giydirilen, çeşitli suç kayıtları bulunan M.Ş. ifadelerinin alınmasının ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Gamze Ü. ise serbest bırakıldı.

Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız
Oğlunun arkadaşları tarafından maket bıçağıyla öldürüldü
Oğlunun arkadaşları tarafından maket bıçağıyla öldürüldü
Kırmızı ışıkta beklerken infaz edilen kuzenlere ilişkin yeni iddialar ortaya çıktı
Kırmızı ışıkta beklerken infaz edilen kuzenlere ilişkin yeni iddialar ortaya çıktı
Çaldıkları otomobille Ordu'dan İstanbul'a gelmişlerdi... Türkiye'nin konuştuğu çocuklar yine iş başında!
Çaldıkları otomobille Ordu'dan İstanbul'a gelmişlerdi... Türkiye'nin konuştuğu çocuklar yine iş başında!
Sivas'ta bir kişi evinin bahçesinde ölü bulundu
Sivas'ta bir kişi evinin bahçesinde ölü bulundu
Taksimetre ücreti ekipleri şüphelendirdi: Direksiyon altında düğme tespiti
Taksimetre ücreti ekipleri şüphelendirdi: Direksiyon altında düğme tespiti
Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 4 terörist etkisiz hale getirildi
Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 4 terörist etkisiz hale getirildi

Bu Habere Tepkiniz

MEB, kariyer öğretmenlik için hazırladığı yönetmelik taslağını paylaştı

MEB, kariyer öğretmenlik için hazırladığı yönetmelik taslağını paylaştı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Milli Eğitim Bakanlığının resmi internet sitesi "meb.gov.tr" adresinden Öğretmenlik Meslek Kanunu'na ilişkin hazırladıkları "Aday Öğretmenlik ve Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yönetmeliği" taslağını tüm kamuoyu ile paylaştıklarını ve tüm eğitim camiasının görüş bildirebilmeleri için askıya çıkardıklarını bildirdi.
İşçilere geçici görev yolluğu ödenir mi?

İşçilere geçici görev yolluğu ödenir mi?

Sürekli işçi kadrolarına geçişleri yapılan işçiler ile 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri uyarınca istihdam edilen işçilere memuriyet mahalli dışında başka bir yere geçici olarak görevlendirilmeleri halinde geçici görev yolluğu ödenir mi?
2022 MEB EKYS sınav paketi yayında

2022 MEB EKYS sınav paketi yayında

https://sinav.memurlar.net/
Tarım Bakanlığı'nın görevde yükselme sınavı için açılan dava reddedildi

Tarım Bakanlığı'nın görevde yükselme sınavı için açılan dava reddedildi

Danıştay 2. Dairesi, dernek federasyonlarının, kendi üyesi derneklere uygulanma olanağı bulunmayan dava konusu düzenlemelere karşı dava açma ehliyeti bulunmadığını belirtti.
Memurların ve memur adaylarının karşılaştıkları sorular ve cevapları

Memurların ve memur adaylarının karşılaştıkları sorular ve cevapları

Uzun süredir okuyucularımızdan gelen sorulara cevap vermemiştik. Bugünkü yazımızda okuyucularımızdan gelen soruları cevaplamaya ve sorunlara da çözüm önerisi sunmaya çalışacağız.
Öğretmenlik Meslek Kanunu Resmi Gazete'de yayımlandı

Öğretmenlik Meslek Kanunu Resmi Gazete'de yayımlandı

TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaşan Öğretmenlik Meslek Kanunu Resmi Gazete'de yayımlandı.
MEB'den üç farklı konuda ek ders görüş yazısı

MEB'den üç farklı konuda ek ders görüş yazısı

MEB; işletmelerde meslek eğitimi uygulamaları, Bilim ve sanat merkezlerinde görev yapan yönetici ve öğretmenlere ödenecek ek ders ücretleri ve Özel eğitim öğretmenleri ek ders ücretine dair 3 ayrı görüş yazısı verdi
15 Şubat maaş bordroları e-Devlet'ten yayımlandı

15 Şubat maaş bordroları e-Devlet'ten yayımlandı

Kamu personelinin 15 Şubat 2022 tarihine ait maaş bordroları e-Devlet üzerinden yayımlandı
AYM'den ihraç edilen 'hakim ve savcıların' baro kaydına ilişkin önemli karar

AYM'den ihraç edilen 'hakim ve savcıların' baro kaydına ilişkin önemli karar

AYM ihraç edilen hakim ve savcıların baro kaydı için 'özel hayata saygı' hakkının ihlal edildiğine karar verdi
Başöğretmenlik için 33 yıl hizmet gerekecek

Başöğretmenlik için 33 yıl hizmet gerekecek

2006-2007 sürecinde uzman öğretmen olamayan bir öğretmenin başöğretmen olabilmesi için 33 yıllık hizmetinin olması gerecek
2020 DGS sınavı ile ilgili dava süreci İDDK'nın onama kararı ile sona erdi

2020 DGS sınavı ile ilgili dava süreci İDDK'nın onama kararı ile sona erdi

Danıştay İDDK Dikey Geçiş Sınavı ile ilgili ret kararını onadı
İstanbul Üsküdar Belediyesi 50 zabıta memuru alacak

İstanbul Üsküdar Belediyesi 50 zabıta memuru alacak

İstanbul Üsküdar Belediyesi 50 zabıta memuru alacak. Son başvuru tarihi 1 Nisan 2022.
Kardeşlerim 40. bölüm fragmanı

Kardeşlerim 40. bölüm fragmanı

Kardeşlerim dizisi 40. bölüm fragmanı yayınlandı. Kardeşlerim'in bu hafta yayınlanacak yeni bölümünde neler olacak? Kardeşlerim 19 Şubat 2022 Cumartesi akşamı ATV'de...
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 422 sözleşmeli personel alacak

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 422 sözleşmeli personel alacak

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 422 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 21 şubat 2022
Haftanın fırsat ürünleri (14-19)

Haftanın fırsat ürünleri (14-19)

Şok, a101 ve Bim fırsat Ürünleri