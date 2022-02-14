Muhabire tokat atan Sarıkaya, yeniden yazılarına başladı
Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, yayın sırasında bir meslektaşına tokat atmasının ardından ara verdiği yazılarına yeniden başladı.
Eklenme : 14 Şubat 2022 12:55
Sarıkaya, 17 Aralık 2021'deki Habertürk yayınında seste problem çıkınca yardımcı olan İhlas Haber Ajansı (İHA) kameramanı Ahmet Demir'e tokat atmıştı. Gelen tepkiler üzerine, Ankara temsilciliği görevinden istifa etmiş ve yazılarına ara vermişti.
Sarıkaya, yaklaşık 2 ay sonra 'köşesine' geri döndüğünü 'İkinci şans' başlıklı yazısıyla duyurdu.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız