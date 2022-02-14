Boğaziçi Üniversitesi Genel Sekreterliğine Dr. Hasan Fehmi Topal atandı

Boğaziçi Üniversitesi Genel Sekreterlik görevine üniversitenin Çevre Bilimleri Enstitüsü Öğretim Üyesi Dr. Hasan Fehmi Topal getirildi.

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci İnci, geçen yılın haziran ayından beri genel sekreterlik görevine vekalet eden Doç. Dr. Nedim Malkoç'un görevlendirmesinin sona ermesinin ardından yerine Dr. Hasan Fehmi Topal'ı atadı.

Boğaziçi Üniversitesi İnşaat Mühendisliğinden 2012'de mezun olan Topal, yüksek lisansını Yıldız Teknik Üniversitesinde Mimarlık Tarihi alanında tamamladıktan sonra eğitimine İngiltere'de Birmingham Üniversitesinde devam etti.

Bu üniversitenin İnşaat Mühendisliği Bölümünde Sürdürülebilir Çevre alanında doktorasını tamamlayan Topal, sürdürülebilir çevre ve akıllı şehirler alanlarında akademik çalışmalara imza attı. Evli ve 3 çocuk babası olan Topal, iyi derecede İngilizce ve Arapça biliyor.