İstanbul'da KDV indirimi denetimi yapıldı
Gıda ürünlerinde KDV'nin yüzde 8'den yüzde 1'e indirilmesine yönelik düzenlemenin ardından zabıta ekipleri Bahçelievler ilçesinde denetimlere başladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 14 Şubat 2022 12:58
Bahçelievler Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri bir markette KDV oranlarını denetledi.
Raflardan aldıkları ürünlerle kasaya giden ekipler, ürünlerin etiketleriyle kasadaki fiyatlarını karşılaştırdı.
Denetim yapılan markette KDV indirimin etiketlere yansıtıldığı görüldü.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız