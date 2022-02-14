Kastamonu'da aranan 2 FETÖ hükümlüsü yakalandı
Van Şehit Ferhat Arslan Anadolu Lisesi Futsal Takımı'nın kaptanı 10'uncu sınıf öğrencisi Ruveyda Gülengül:Görüşmeler oldu, ikna etmeye çok çalıştılar. Futbolcu yapmak isteyenler geldi, çok görüştü ama ben ilk olarak öğretmen olmak istiyorum
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 14 Şubat 2022 14:04
Kastamonu'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.
Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütüne üye olduğu iddiasıyla hakkında 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan V.L. ile 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan H.S'yi yakalamak için başlattı.
Ekiplerce yakalanan V.L. ve H.S, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız